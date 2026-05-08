Το Diversity Charter Greece, ο δήμος Αθηναίων και η Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε., συνδιοργανώνουν το 2nd Diversity In Cities Conference 2026, με τίτλο «Humanizing Life: Η συμπερίληψη ξεκινάει στη γειτονιά», την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ουσιαστικό χώρο διαλόγου και ανταλλαγής καλών πρακτικών για την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης στις πολιτικές και τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των πόλεων στη δημιουργία κοινωνιών με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων της Χάρτας Διαφορετικότητας, πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στην Ελλάδα υποστηρίζεται από το ΚΕΑΝ και λειτουργεί από το 2019 ως εργαλείο θεσμικής δέσμευσης για την προώθηση της ισότητας και των ίσων ευκαιριών. Σήμερα, περισσότεροι από 300 οργανισμοί και φορείς, μεταξύ των οποίων δήμοι και περιφέρειες, έχουν ήδη υπογράψει τη Χάρτα, εκπροσωπώντας περισσότερους από 90.000 εργαζόμενους.

Στο επίκεντρο του 2ου Diversity In Cities Conference βρίσκεται η ανάγκη οι πόλεις να γίνουν περισσότερο ανθρώπινες, προσβάσιμες και συμπεριληπτικές, μέσα από πολιτικές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη συμμετοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι θεματικές του συνεδρίου εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στη συμπεριληπτική τοπική διακυβέρνηση, στην ενδυνάμωση των γυναικών στην πόλη, στις πολιτικές προσβασιμότητας και υποστήριξης ατόμων με αναπηρία, στην ψυχική υγεία και στην ανάπτυξη συνεργασιών και εργαλείων που συμβάλλουν στη δημιουργία πόλεων χωρίς αποκλεισμούς.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών. Εναρκτήριους χαιρετισμούς θα απευθύνουν η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, αλλά και εκπρόσωποι της ΕΕΤΑΑ, και της Αναπτυξιακής Αθήνας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα συμμετάσχουν αιρετοί εκπρόσωποι και δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα, παρουσιάζοντας καλές πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται ήδη σε τοπικό επίπεδο για την ενίσχυση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της κοινωνικής φροντίδας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόσκληση προς τους Δήμους να υπογράψουν τη Χάρτα Διαφορετικότητας, σε μια δυναμική και υψηλού συμβολισμού στιγμή που αναδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή τους σε σύγχρονες, υπεύθυνες και συμπεριληπτικές πολιτικές, ενισχύοντας παράλληλα το θεσμικό τους προφίλ και τη σύνδεσή τους με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις βιωσιμότητας και κοινωνικής συνοχής.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της περιφέρειας Αττικής.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Αθήνα 9.84, το Newsbeast, το Mad Radio 106.2, το Mad TV και το Diversitynews.eu.

