Ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτώντας να μηδενίσει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα μέχρι τις 4 Ιουλίου, που είναι η Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Πηγές με γνώση του θέματος είπαν στους Financial Times ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προσέφερε ως αντάλλαγμα αναστολή των υψηλών δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που είχε απειλήσει να επιβάλει την περασμένη εβδομάδα.

Επιπλέον, ο Τραμπ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social έγραψε: «Δόθηκε η υπόσχεση ότι η ΕΕ θα τηρήσει τη δική της πλευρά της συμφωνίας και, σύμφωνα με τη συμφωνία, θα μειώσει τους δασμούς της στο ΜΗΔΕΝ!. Συμφώνησα να της δώσω προθεσμία μέχρι τα 250ά γενέθλια της χώρας μας, αλλιώς, δυστυχώς, οι δασμοί τους θα ανέβουν αμέσως σε πολύ υψηλότερα επίπεδα».

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι νέες απειλές έρχονται μετά από μήνες παραπόνων από Αμερικανούς αξιωματούχους για τον αργό ρυθμό με τον οποίο η ΕΕ εφαρμόζει τη συμφωνία.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους υψηλούς δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ την «ημέρα της απελευθέρωσης» στο 15% για τα περισσότερα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από την ΕΕ. Σε αντάλλαγμα, η ΕΕ συμφώνησε να μειώσει στο μηδέν τους δικούς της δασμούς επί των αμερικανικών βιομηχανικών προϊόντων και ορισμένων γεωργικών προϊόντων.

Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες ενέκριναν την εμπορική συμφωνία νωρίτερα φέτος, αν και η διαδικασία καθυστέρησε λόγω της οργής που προκάλεσε η εκστρατεία του Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας, που είναι έδαφος της Δανίας. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές έθεσαν όρους, μεταξύ των οποίων να ανακληθεί η συμφωνία σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος επιβάλει νέους δασμούς.

Σημειώνεται, ότι το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε νωρίτερα φέτος ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες έκτακτης ανάγκης για να επιβάλει άμεσα δασμούς σε εμπορικούς εταίρους. Εντούτοις, η αμερικανική κυβέρνηση προχωρά σε διάφορες έρευνες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στον πρόεδρο να επιβάλει νέους δασμούς σε διάφορες χώρες.