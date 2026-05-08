Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα αποχώρησε από το Survivor η Μαντίσα Τσότα έχοντας ηττηθεί στη μονομαχία από τον Νίκο Κάππο, με σκορ 1-3.

Η Survivor που άφησε το έντονο αποτύπωμά της στη φετινή σεζόν του παιχνιδιού, αιφνιδιάστηκε από την ήττα της, καθώς όπως αποκάλυψε δεν το περίμενε: «Όπως έχω πει, και οι καλοί παίκτες χάνουν και κερδίζουν, όλα είναι στο παιχνίδι. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, δεν το περίμενα να πω την αλήθεια ότι θα γίνει έτσι. Δύο φορές δεν με ήθελε. Είναι στο παιχνίδι όμως. Να πω την αλήθεια δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι θα φύγω, ότι δεν θα γυρίσω πίσω».

Όταν ο Γιώργος Λιανός τη ρώτησε αν θα άλλαζε κάτι, η ίδια είπε: «Ναι. Θα άλλαζα το μυαλό μου. Να σκέφτομαι διαφορετικά από την αρχή, για να μπορέσω να μη ψηφίζομαι, για να μπορέσω να είναι τα πράγματα όπως θα ήθελα εγώ να είναι, για να πήγαινα παραπέρα. Πήγα πάρα πολύ έτσι (σ.σ. δείχνει κάθετα), δεν ήμουν διπλωμάτισσα, ό,τι σκεφτόμουν το έλεγα ακριβώς αυτό. Υπήρχαν εντάσεις, δεν έκανα πίσω, γιατί θεωρούσα ότι δεν έπρεπε να κάνω πίσω. Ενώ στο παιχνίδι αυτό -γιατί είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες- πρέπει να κάνεις πίσω όποτε πρέπει, να είσαι πιο διπλωμάτης, να έχεις περισσότερη στρατηγική. Το «ντόμπρος», το «φουλ αληθινός» είναι κακό για αυτό το παιχνίδι».

Τα πρόσωπα που βρέθηκαν πιο κοντά της, την ώρα της αποχώρησης, ήταν η Αριάδνη Δημητρέλου και ο Benzy Καραντώνης, ο οποίος την αποχαιρέτησε με ένα «σ’ αγαπώ». Μάλιστα, τη στιγμή που ο Γιώργος Λιανός της ζήτησε να ονοματίσει το ποιο άτομο θα ήθελε να δει να σηκώνει το έπαθλο εκείνη είπε: «Benzy».

Νωρίτερα, στο πρώτο αγώνισμα ατομικής ασυλίας, ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ κέρδισε οριακά τον Νίκο Κάππο, ενώ στο μεικτό αγώνισμα επάθλου με τους Τούρκους Survivors, νικητές ήταν οι Μπλε.

Οι Survivors των δύο χωρών δείχνουν να έχουν έρθει πολύ κοντά με το φλερτ να είναι έντονο και να έχουμε ήδη την εμφάνιση των πρώτων ειδυλλίων. Μετά την προσέγγιση του Γιώργου Πολύχρου στην Nefise Karatay και του Bariş Murat Yagci στην Αριάδνη Δημητρέλου, στο έπαθλο που απόλαυσαν οι Μπλε, είδαμε να έρχονται κοντά ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος με την Seda Albayrak και η Ιωάννα Δεσύλλα με τον Can Berkay Ertemiz.

