Σε ένα ιδιαίτερα χαριτωμένο στιγμιότυπο που κάνει τον γύρο των social media, κάμερα που τοποθετήθηκε σε φωλιά γερακιού στην περιοχή του Λούμπλιν στην Πολωνία, κατέγραψε την ιδιαίτερη αντίδραση του αρπακτικού πουλιού απέναντι στον φακό.

Η φωλιά του βρίσκεται κοντά σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου τοποθετήθηκε και η κάμερα που κατέγραψε τις αντιδράσεις του. Το γεράκι φαίνεται να αντιλαμβάνεται την παρουσία του φακού και να τον παρατηρεί επίμονα, χαρίζοντας ένα ιδιαίτερα απολαυστικό στιγμιότυπο στους χρήστες του διαδικτύου.

Το βίντεο από τη φωλιά άρχισε γρήγορα να διαδίδεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να αναφέρουν πως το πουλί έδειχνε καχύποπτο ή ακόμη και «υποψιασμένο» απέναντι στη συσκευή καταγραφής.

🥰 Sokół z Lublina został gwiazdą mediów społecznościowych



Ptak mieszkający przy elektrociepłowni podejrzewał, że jest nagrywany. pic.twitter.com/eDTdV3fLVP — NEXTA Polska (@nexta_polska) May 8, 2026

Οι άνθρωποι που τοποθέτησαν την κάμερα δεν περίμεναν ότι οι εικόνες θα προκαλούσαν τέτοιο ενδιαφέρον, καθώς αρχικά θεώρησαν ότι πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική στιγμή από την καθημερινότητα του πτηνού, σύμφωνα με δημοσίευμα του πολωνικού μέσου boop.pl.

Ωστόσο, οι κινήσεις του γερακιού μπροστά στον φακό έγιναν γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και θετικά σχόλια στο διαδίκτυο.