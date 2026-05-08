Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς τον Γιώργο Γιακουμάκη στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League, καθώς ο Έλληνας επιθετικός δεν κατάφερε να ξεπεράσει εγκαίρως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Ο διεθνής φορ δεν συμμετείχε ούτε στη σημερινή προπόνηση, ακολουθώντας εκ νέου ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, γεγονός που ουσιαστικά τον θέτει εκτός πλάνων για την κρίσιμη αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους». Πλέον, στόχος του είναι να προλάβει το επόμενο σημαντικό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, που είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (13/05, 19:30).

Η προετοιμασία της ομάδας συνεχίστηκε στη Νέα Μεσημβρία, με το τεχνικό επιτελείο να ρίχνει το βάρος κυρίως στην επιθετική τακτική και στις ασκήσεις αποτελεσματικότητας στο τελείωμα των φάσεων, θέλοντας να παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στο ντέρμπι του Φαλήρου.

Από το πρόγραμμα απουσίασαν επίσης οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά, οι οποίοι συνέχισαν τη θεραπεία τους και δεν υπολογίζονται ακόμη σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου του Βορρά θα ολοκληρωθεί το Σάββατο (09/05) με πρωινή προπόνηση στις 11:00, όπου και θα ξεκαθαρίσουν οριστικά τα τελευταία αγωνιστικά πλάνα ενόψει της απαιτητικής αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.