«Δουλεύουμε για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε;», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε νέο βίντεο που ανέβασε στο TikΤok, όπου παρουσιάζει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας.

«Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι συγκεκριμένη. Πιλοτική εφαρμογή σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα και σε θέσεις έντασης διανοίας, δηλαδή για επαγγέλματα όπως προγραμματιστές, λογιστές, διοικητικές υπηρεσίες, μελετητικά γραφεία, δημιουργικό».

«Λιγότερο burnout, μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Σχεδιάζουμε την Ελλάδα που κρατά τους νέους της εδώ. Τετραήμερη εργασία… λένε ότι δεν γίνεται, κι όμως γίνεται!», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.