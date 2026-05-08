Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 25χρονος που κατηγορείται για τη βίαιη επίθεση σε βάρος 17χρονου, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, πριν από λίγες ημέρες σε τοπικό πανηγύρι σε κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο νεαρός στην απολογία του εμφανίστηκε μετανιωμένος και ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του.

«Ντρέπομαι γι’ αυτό που έκανα. Ήταν τεράστιο λάθος μου», φέρεται να ανέφερε, ισχυριζόμενος πως δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον θυμό και την έντασή του πάνω στον καβγά. «Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Απολογούμαι. Ζητάω συγγνώμη. Δεν ήθελα να προκαλέσω κακό» είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, επαναλαμβάνοντας πως ντρέπεται.

«Ντρέπομαι, ντρέπομαι, ντρέπομαι και σας δηλώνω ότι θα συμπαρασταθώ ηθικά, οικονομικά και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, γιατί έχω κατανοήσει το λάθος μου», φέρεται να είπε στον ανακριτή χωρίς, ωστόσο, να πείσει ανακριτή και εισαγγελέα.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με μαρτυρία, μετά τη διαμαρτυρία για τον συνωστισμό της 20χρονης συντρόφου του κατηγορούμενου, η οποία είναι επίσης κατηγορούμενη και μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.

Ακολούθησε επεισόδιο και ο ξυλοδαρμός του 17χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο κατηγορούμενος, μεταξύ άλλων, για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, επιτέθηκε με γροθιές και σε βάρος δύο κοριτσιών, 20 και 23 ετών.