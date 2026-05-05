Σε άσχημη κατάσταση βρίσκεται ο 17χρονος ΑμεΑ στο φάσμα που αυτισμού που δέχθηκε βίαιη επίθεση από τον 25χρονο το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, σε τοπικό πανηγύρι σε κεντρική πλατεία στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο ανήλικος θα βάλει λάμες στο πρόσωπο, ενώ έχει και σπασμένο κόκαλο από τα σφοδρά χτυπήματα που δέχθηκε.

Η αδερφή του, περιγράφοντας το περιστατικό, δήλωσε ότι όλα ξεκίνησαν γιατί υπήρχε πολυκοσμία και η σύντροφος του 25χρονου διαμαρτυρήθηκε για αυτό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί διένεξη, κάτι που οδήγησε στον ξυλοδαρμό του αδερφού της.

«Ήμασταν εγώ, η αδερφή μου, ο αδερφός μου και μια φίλη της, είχαμε πάει στο πανηγύρι, κάναμε βόλτες στο πανηγύρι. Σε κάποια φάση φτάνουμε εκεί που είναι η συναυλία και επειδή είχε πάρα πολύ κόσμο, μου είπε η αδερφή μου μήπως να πάμε προς τα πάνω και απλά να κάτσουμε μαζί με τη μητέρα μου στο μαγαζί και πριν πάμε στη μητέρα μου. Σταματάμε σε έναν πάγκο που είναι λίγο πιο πάνω από τη συναυλία και ήταν μια κοπέλα από πίσω μου, η οποία παραπονιόταν ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και ότι την σπρώχνουν και εγώ επειδή ήμουν μπροστά της, νόμιζα ότι το λέει σε εμένα και γυρνάω και της λέω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Αρχίσαμε να διαπληκτιζόμαστε, εγώ της είπα να ηρεμήσει και η αδερφή μου, μου λέει “απλά πάμε να φύγουμε”, δεν χρειάζεται να συνεχιστεί όλο αυτό και την ώρα που πάμε να φύγουμε, εγώ την ακούμπησα; Την πήρε ο ώμος μου; Δεν κατάλαβα, γιατί είχε πραγματικά πάρα πολύ κόσμο και εκείνη μάλλον θεώρησε ότι το έκανα επίτηδες και άπλωσε το χέρι της. Με χαστούκισε στο στόμα, με έπιασε από το μαλλί και η αδερφή μου, βλέποντας αυτό, μπήκε στη μέση να μας χωρίσει και εκείνη άφησε εμένα και έπιασε την αδερφή μου», είπε χαρακτηριστικά στις «Αποκαλύψεις».

«Μπλέχτηκε μετά το αγόρι της, χτύπησε την αδερφή μου με μπουνιά στη μύτη – η αδερφή μου πριν ένα μήνα είχε χειρουργηθεί κι όλας – και μετά η αδερφή μου είπε στον αδερφό μου να απομακρυνθεί από εμάς, γιατί ο αδερφός μου είναι ΑμεΑ, είναι στο φάσμα του αυτισμού και έχει διάφορες ιδιαιτερότητες, πηγαίνει σε ειδικό σχολείο», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Ο αδερφός μου απομακρύνθηκε από το συμβάν και το μόνο που γύρισε και είπε ο αδερφός μου “γιατί χτυπάς τις αδερφές μου;” όταν είδε ότι ο νεαρός χτυπάει την αδερφή μου. Μάλλον ο νεαρός κατάλαβε ότι ο μικρός είναι μαζί μας, ανέβηκε προς το μέρος του – που ήταν αρκετά μακριά από το συμβάν – τον χτύπησε στο πρόσωπο δύο με τρεις φορές, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ προσπάθησα να τον βγάλω βίντεο – να το βλέπει όμως, όχι κρυφά εννοώ – και επειδή το είδε, μου χτυπάει το χέρι και πέφτει το κινητό μου κάτω, έχει σπάσει το κινητό από την πίσω πλευρά, οπότε δεν πρόλαβα να βγει τίποτα δυστυχώς», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Στις «Αποκαλύψεις» μίλησε και η θεία του 17χρονου, η οποία είπε σε έντονο ύφος:

«Αυτό το παιδί ποια θα είναι τώρα η εξέλιξή του; Σας ρωτώ. Η κατάστασή του είναι σοβαρή, έχει επέλθει σοβαρή σωματική βλάβη. Οποιοσδήποτε θα αντιδρούσε.

Θέλω να ρωτήσω τους γονείς τους, τους γονείς αυτών των παιδιών. Η αντίδρασή τους. Φανταστείτε κάποιος να χτυπήσει τα παιδιά σας. Τι θα κάνατε; 80% ξεκινάει από το σπίτι. 10% ξεκινάει από το σχολείο και 10% από το σπίτι. Όταν μια μάνα δεν σε ρωτάει κάποια βασικά πράγματα ή να σε μάθει πέντε βασικά πράγματα και τα αφήνουν τα παιδιά τους αδέσποτα, εμείς δηλαδή γιατί κάναμε τόσο αγώνα να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με σωστό τρόπο; Για όνομα του Θεού, σε ποια χώρα ζούμε; Είμαστε μια ζούγκλα. Οι αθώοι στις φυλακές και οι εγκληματίες έξω. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει;».