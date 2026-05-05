Σοκ έχει προκαλεί ο άγριος ξυλοδαρμός ενός 17χρονου μαθητή ειδικού σχολείου που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, από έναν 25χρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο δράστης του προκάλεσε κάταγμα στην άνω γνάθο και τον έστειλε στο νοσοκομείο με αφορμή ένα τυχαίο σπρώξιμο σε περιοχή μάλιστα που είχε συνωστισμό.

Το συμβάν σημειώθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου πραγματοποιούνταν τοπικό πανηγύρι στην κεντρική πλατεία. Ο 17χρονος βρισκόταν εκεί με τις δύο αδελφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία από τις αδελφές έσπρωξε κατά λάθος τη 20χρονη σύντροφο του 25χρονου, η οποία αντέδρασε έντονα, βρίζοντας και χτυπώντας την κοπέλα.

Ο 17χρονος τρομοκρατήθηκε και φώναξε.

Τότε ο 25χρονος, όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 5/5 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» στράφηκε προς τον 17χρονο και τις αδελφές του, χτυπώντας πρώτα τη μία και στη συνέχεια ρίχνοντας τουλάχιστον δύο γροθιές στο πρόσωπο του ανήλικου μαθητή. Το ζευγάρι έφυγε βιαστικά από το σημείο, βρίζοντας και απειλώντας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 25χρονο και τη σύντροφό του το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου και τους συνέλαβαν ενώ και οι δύο παραδέχθηκαν προανακριτικά τις πράξεις τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βαριές σωματικές βλάβες κατά ανυπεράσπιστου προσώπου και υπόθαλψη, με τους δράστες να οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ο 25χρονος φαίνεται να έχει γνώσεις πολεμικών τεχνών.