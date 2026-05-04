Σοκ και έντονες αντιδράσεις προκαλεί η υπόθεση ξυλοδαρμού 17χρονου στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο.

Η μητέρα του 25χρονου που κατηγορείται για την επίθεση, μιλώντας στο Live News, υποστήριξε πως ο γιος της αντέδρασε ενστικτωδώς μετά από χτύπημα που – όπως ισχυρίζεται – δέχθηκε πρώτος.

«Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑμεΑ, ούτε τίποτα. Όταν σου έρχεται μια μπουνιά είναι λογικό να αντιδράσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας τη δική του εκδοχή για το περιστατικό.

Παράλληλα, περιέγραψε πως η ένταση ξεκίνησε από μια παρεξήγηση μέσα στο πλήθος, όταν – σύμφωνα με όσα της είπε ο γιος της – υπήρξαν σπρωξίματα μεταξύ νεαρών γυναικών, τα οποία κλιμακώθηκαν σε καβγά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου, όπου ο 17χρονος είχε πάει μαζί με τις δύο αδερφές του για να παρακολουθήσουν συναυλία στο πλαίσιο τοπικής εκδήλωσης.

Κατά τη διάρκεια του συνωστισμού, μία από τις αδερφές φέρεται να ακούμπησε κατά λάθος τη σύντροφο του 25χρονου, γεγονός που προκάλεσε ένταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 20χρονη αντέδρασε αρχικά λεκτικά και στη συνέχεια επιτέθηκε σε μία από τις κοπέλες.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν στο επεισόδιο παρενέβη ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να χτύπησε την κοπέλα και στη συνέχεια να γρονθοκόπησε με σφοδρότητα τον 17χρονο, προκαλώντας του κάταγμα στη γνάθο.

Ο ανήλικος τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 17χρονος φέρεται να πανικοβλήθηκε από την ένταση και να άρχισε να φωνάζει, κάτι που ενδέχεται να συνέβαλε στην κλιμάκωση της επίθεσης.

Οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας προχώρησαν άμεσα σε έρευνες και μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες εντόπισαν και συνέλαβαν τον 25χρονο και τη 20χρονη σύντροφό του.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο 25χρονος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που – σύμφωνα με τις Αρχές – αποτυπώνεται στη σφοδρότητα της επίθεσης.