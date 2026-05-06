Ανατριχίλα έχει προκαλεί ο άγριος ξυλοδαρμός που υπέστη στη Νέα Φιλαδέλφεια 17χρονος που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, από έναν 25χρονο, ο οποίος δεν δίστασε να τον χτυπήσει, προκαλώντας του κάταγμα στην άνω γνάθο και στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό ξεκίνησε από ένα «σκούντηγμα» μεταξύ κοριτσιών και εξελίχθηκε σε ένα περιστατικό ωμής βίας με τον δράστη να παρεμβαίνει και να χτυπάει όχι μόνο τον ανήλικο, αλλά και την αδερφή του.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου, Δημήτρης Γκαβέλας, μίλησε το πρωί της Τετάρτης 6/5 στο Mega και την «Κοινωνία Ώρα MEGA» εξηγώντας: «Έχει υποστεί κατάγματα στην γνάθο. Πέρασε από μια χειρουργική επέμβαση και δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα στερηθεί έτσι και της ομαλής διαβίωσης. Δεν έχω ακόμα εικόνα από το παιδί. Δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσω με το παιδί. Έχω επικοινωνήσει με τη μητέρα, η οποία είναι σοκαρισμένη από αυτό το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίζεται με δύο τρόπους: Ένα απρόκλητο περιστατικό και ένα βάναυσο περιστατικό. Μιλάμε για μια βία ωμή, σε μια συναυλία. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Σε κατάσταση συνωστισμού προφανώς θα υπάρξει και κάποιο σκούντημα».

«Χτύπησε με βαναυσότητα τον ανήλικο και χτύπησε και μια γυναίκα»

«Δεν είναι μόνον ότι επετέθη με τέτοια σφοδρότητα και βαναυσότητα σε βάρος ενός ανηλίκου. Είναι το γεγονός ότι χτύπησε και την αδερφή του. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας παθών από τη συγκεκριμένη αξιόποινη συμπεριφορά. Σπρώχτηκαν δύο κοπέλες και αυτός μπήκε στη μέση για να κάνει τι, αντί να χωρίσει και αντί να κατευνάσει τα πνεύματα, χτύπησε με βαναυσότητα τον ανήλικο και χτύπησε και μια γυναίκα. Δηλαδή ξέρουμε ότι μια γυναίκα δεν την ακουμπάς και επίσης δεν στρέφεσαι σε βάρος ενός ανηλίκου. Αυτό είναι το ένα.

Ο Ποινικός Κώδικας αναγνωρίζει και καταστάσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς του παθόντος. Υπάρχει και η άμυνα. Εδώ δεν υπήρχε τίποτα από τα δύο. Το πρώτο κύτταρο είναι η οικογένεια. Εκεί που κάποιος ανατρέφεται και παίρνει την αγωγή που πρέπει να πάρει. Εγώ μετά λύπης μου και η οικογένεια με αγανάκτηση άκουσε τη μητέρα, η οποία επιχείρησε να αρθρώσει έναν αμυντικό ισχυρισμό υπέρ του κατηγορουμένου γιου της» επεσήμανε ο δικηγόρος.