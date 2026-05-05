Σοκ και οργή προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η μητέρα του ανήλικου περιέγραψε με δραματικό τρόπο τις εικόνες που αντίκρισε μετά την επίθεση, μιλώντας στην εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα“.

«Αντίκρισα τα παιδιά μου να αιμορραγούν και τα δύο. Η μικρή μου κόρη ήταν σε πανικό και ο γιος μου λιποθύμησε 5-6 φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως αποκάλυψε, η μεγάλη της κόρη εντοπίστηκε λιπόθυμη και βαριά τραυματισμένη, με σπασμένη μύτη.

Πώς ξεκίνησε η επίθεση

Σύμφωνα με τη μητέρα, όλα ξεκίνησαν από ένα σπρώξιμο μέσα στον χώρο της συναυλίας, με την κατάσταση να κλιμακώνεται γρήγορα. Όπως υποστήριξε αρχικά μία κοπέλα χαστούκισε τη μεγάλη της κόρη, η μκρότερη μπήκε στη μέση για να τις χωρίσει και τότε ο 25χρονος φέρεται να τη χτύπησε με γροθιά, σπάζοντάς της τη μύτη.

Στη συνέχεια, ο 17χρονος προσπάθησε να απομακρυνθεί για να καλέσει τη μητέρα του, όμως – όπως καταγγέλλεται – ο δράστης τον καταδίωξε και τον χτύπησε βάναυσα.

«Του έδωσε μπουνιά από πίσω και μετά άλλες δύο στο πρόσωπο. Μιλάμε για ένα παιδί με αυτισμό», τόνισε.

Όπως ανέφερε η μητέρα, ο 17χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η αδελφή του φέρει επίσης σοβαρά τραύματα. «Έσπασε τη γνάθο του, το κόκαλο στο μάτι και έχει αιμάτωμα στο κεφάλι. Θα μπουν λάμες», είπε.

Πέρα από τα σωματικά τραύματα, η οικογένεια καλείται να διαχειριστεί και τις ψυχολογικές συνέπειες της επίθεσης.

«Τα παιδιά κλαίνε συνεχώς. Προσπαθώ από το Σάββατο να ηρεμήσω τον μικρό. Δεν είναι μόνο τα τραύματα, είναι το ψυχολογικό κομμάτι, ειδικά για ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού», σημείωσε.

Η ίδια απηύθυνε έκκληση, τονίζοντας: «Μιλάω για όλες τις μητέρες, για να μην βρεθούν ποτέ στη θέση μου. Αυτό πρέπει να σταματήσει».

Η μητέρα ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία από την πλευρά του δράστη, υπογραμμίζοντας ότι δεν επιθυμεί καμία επαφή. «Το μόνο που θέλω είναι να μη λέγονται πράγματα που δεν ισχύουν», κατέληξε.