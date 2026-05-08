Σχέδιο για την κατάσταση που επικρατεί με τα πατίνια στην Αθήνα, ζητά η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά». Η παράταξη εξαπέλυσε πυρά κατά της δημοτικής αρχής, απαιτώντας άμεσα ένα σοβαρό και ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ασφάλεια των πολιτών. Η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει ανεπαρκείς τις εξαγγελίες Δούκα για 1.574 θέσεις στάθμευσης, τονίζοντας ότι η άναρχη κυκλοφορία απαιτεί πυγμή και όχι απλά βίντεο στα social media. Η μάχη για το πεζοδρόμιο της πρωτεύουσας μόλις ξεκίνησε.

«Η Αθήνα πρέπει επειγόντως να αποκτήσει σοβαρό σχέδιο για τα πατίνια. Με κανόνες, ασφάλεια και σεβασμό στον δημόσιο χώρο», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση και συνεχίζει: «Η παράταξή μας είναι η πρώτη που, από τον Φεβρουάριο του 2025, θέτει συνεχώς το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη δημοτική αρχή να μένει στα λόγια και να αποφεύγει συστηματικά να το αντιμετωπίσει.



Μέχρι σήμερα, το μόνο που έχει κάνει είναι… ένα βίντεο όπου ανακοίνωσε:

Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης

θέσεων στάθμευσης Όρια ταχύτητας και χρήση κράνους

και χρήση κράνους Ελέγχους και πρόστιμα

και πρόστιμα Όμως απέκρυψε το βασικό: όλα αυτά σήμερα ΔΕΝ μπορούν να εφαρμοστούν.

Δεν μπορεί να χωροθετήσει νόμιμα θέσεις στάθμευσης.

Δεν μπορεί να θεσμοθετήσει κανόνες.

Δεν μπορεί να κάνει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα, πέρα από τις παραβάσεις του ΚΟΚ.

Γιατί;



Επειδή η Δημοτική Αρχή δεν έχει φροντίσει να υπάρχει εγκεκριμένη κανονιστική ρύθμιση για τα πατίνια των εταιριών.



Ο Δήμος Αθηναίων έστειλε μόλις τον Ιούλιο του 2025 την κανονιστική προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Και αυτή ακυρώθηκε, λόγω προχειρότητας, σοβαρών παραλείψεων και έκνομων διατάξεων. Ούτε τα πρόστιμα που προέβλεπε δεν μπόρεσαν να στοιχειοθετήσουν σωστά και ακυρώθηκαν.



Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.

Ακόμη και αν φέρει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο την νέα κανονιστική και ακόμη και αν αυτή είναι άρτια, δε θα μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα γιατί δεν έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις».



Και η ανακοίνωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, καταλήγει: «Οι προαλοιφόμενες αλλαγές στον ΚΟΚ είναι αναγκαίες, αλλά δεν είναι αρκετές. Ας σοβαρευτούμε. Ο Δήμος Αθηναίων δεν χρειάζεται άλλα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Χρειάζεται σχέδιο, θεσμική προετοιμασία και πραγματική πολιτική βούληση».