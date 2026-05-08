Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., σε συνεργασία με τη BGM OMD, διακρίθηκαν με Χρυσό Βραβείο στα AI in Marketing Awards 2026, για την πρωτοποριακή καμπάνια «Masoutis AI Chef», στην κατηγορία Best Use of AI for Engagement & Interaction, της ενότητας Best AI-Driven Campaigns per Marketing Objective.

Η βραβευμένη καμπάνια «Masoutis AI Chef» αξιοποίησε τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, μετατρέποντας την αναζήτηση συνταγών σε μία άμεση, προσωποποιημένη και διαδραστική εμπειρία αγορών.

Μέσα από ένα AI-powered interactive display banner, οι χρήστες εισήγαγαν τις πρώτες ύλες που διέθεταν και λάμβαναν σε πραγματικό χρόνο προσαρμοσμένες συνταγές, συνδεδεμένες με shoppable καλάθια στο masoutis.gr.

Η συγκεκριμένη λύση επαναπροσδιόρισε τον ρόλο του programmatic display, ενίσχυσε ουσιαστικά το engagement και απέδειξε με μετρήσιμα αποτελέσματα πώς το AI μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστική αξία για τον καταναλωτή και το brand, ενισχύοντας την αγοραστική εμπειρία και την εμπορική αποτελεσματικότητα.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαρκή επένδυση της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. στην καινοτομία και στις τεχνολογίες που δημιουργούν πραγματική αξία για τον καταναλωτή, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυναμική της συνεργασίας με τη BGM.

Η τελετή απονομής των AI in Marketing Awards 2026 πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου, παρουσία κορυφαίων στελεχών από τον χώρο του marketing, της τεχνολογίας και του επιχειρείν. Βραβεύτηκαν οι πιο καινοτόμες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, αναδείχθηκαν καμπάνιες, εργαλεία, στρατηγικές και ομάδες που απέδειξαν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει τον βασικό μοχλό μετασχηματισμού του σύγχρονου marketing.