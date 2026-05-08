Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την εκλογή του Πάπα Λέοντα από το κονκλάβιο των καρδιναλίων. Ο πρώτος Βορειοαμερικανός Πάπας αποφάσισε να γιορτάσει τη σημερινή επέτειο στην Πομπηία, όπου προσευχήθηκε μαζί με τους κατοίκους σε ναό αφιερωμένο στην Παρθένο.

«Κανείς δεν θα μπορέσει να μας αποτρέψει από το να στηρίξουμε το καλό. Η ελπίδα για ένα μέλλον ειρήνης, εδώ και σε όλο τον κόσμο, πρόκειται να γίνει πραγματικότητα», τόνισε ο Ποντίφικας, συναντώντας μια ομάδα πολιτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και τους οποίους στηρίζει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Λίγο πριν από την τέλεση της θείας λειτουργίας, ο Άγιος Πατέρας των Καθολικών πρόσθεσε: «Σήμερα είμαι ο πρώτος ο οποίος νιώθω ευλογημένος για το ότι βρίσκομαι στον ιερό ναό της Πομπηίας, στην πρώτη αυτή επέτειο της εκλογής μου». «Όχι άλλους πολέμους, δεν μπορούμε να συνηθίσουμε σε εικόνες θανάτου», πρόσθεσε. Αργότερα ο Πάπας Πρέβοστ πρόκειται να μεταβεί στη Νάπολη, όπου θα συναντήσει τον κλήρο της πόλης, αλλά και τους κατοίκους της, στην κεντρική πλατεία Πλεμπισίτο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αναφερόμενη στη σημερινή επέτειο, υπογράμμισε ότι «επιθυμεί να εκφράσει και πάλι την ευγνωμοσύνη της στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, για το ακούραστο μήνυμα ελπίδας, ειρήνης, πίστης, διαλόγου μεταξύ των λαών, πάντα στο πλευρό των τελευταίων και των ξεχασμένων».

Στους 12 αυτούς πρώτους μήνες, ως ταγός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο Πάπας Λέων ζήτησε με έμφαση «μια ειρήνη αφοπλισμένη, η οποία και να αφοπλίζει». Πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι, τον περασμένο Νοέμβριο, στη Μικρά Ασία και στο Λίβανο. Μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, προσευχήθηκαν υπέρ της ειρήνης και της ενότητας των χριστιανών, στο Φανάρι και στη Νίκαια της Βιθυνίας, για τα 1.700 χρόνια από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, λίγο πριν αναχωρήσει για το σημαντικό αυτό ταξίδι, είχε υπογραμμίσει ότι «η ενότητα των Χριστιανών μπορεί να αποτελέσει και πηγή ειρήνης για όλο τον κόσμο» και για τον λόγο αυτό «χρειάζεται η χριστιανική μαρτυρία μας». Τον περασμένο Απρίλιο επίσης πραγματοποίησε δεκαήμερη επίσκεψη στην Αφρική, δίνοντας έμφαση στον διάλογο με τις άλλες, μεγάλες θρησκείες του πλανήτη μας.

Ο Πάπας Πρέβοστ αναφέρθηκε επανειλημμένα επίσης στον προκάτοχό του, τον Φραγκίσκο, που όλοι αγάπησαν ως «πάπα των φτωχών». «Ήταν ένας ιεραπόστολος, ο οποίος κήρυξε το Ευαγγέλιο του χριστιανικού ελέους πραγματικά σε όλους», ανέφερε σε επιστολή του. Εκείνο που όλοι έως τώρα ξεχώρισαν στον Πάπα Πρέβοστ είναι επίσης οι ακούραστες προσπάθειες με στόχο την επικράτηση της ειρήνης. Δεν δίστασε να καταγγείλει «τον αλόγιστο χαρακτήρα της σχέσης μεταξύ των λαών, όταν αυτή δεν βασίζεται στη δικαιοσύνη και στην εμπιστοσύνη, αλλά στον φόβο και στην υπεροχή της ισχύος».

«Πρόκειται, ακριβώς, για μια αντίληψη της ειρήνης, η οποία δεν περιορίζεται στην καταδίκη του πολέμου, αλλά εντοπίζει τα κύρια σημεία, μέσω των οποίων τροφοδοτούνται οι συρράξεις», δήλωσε στην εφημερίδα της Συνέλευσης Καθολικών Επισκόπων Ιταλίας «Avvenire», ο Γιώργος Πουλίδης, πρέσβης της Κύπρου στην Αγία Έδρα και ο αρχαιότερος διπλωμάτης διαπιστευμένος στο Βατικανό.

«Σε αυτή τη φάση μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας, η φωνή του Πάπα συμβάλλει σημαντικά στο να ξαναδοθεί κεντρικός ρόλος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στον σεβασμό του δικαίου και στην ευθύνη υπέρ της επικράτησης της ειρήνης, κριτήρια που θα έπρεπε να εμπνέουν κάθε πολιτική επιλογή. Για όποιον εκπροσωπεί μια χώρα η οποία παραμένει λαβωμένη λόγω ξένης κατοχής, η οπτική αυτή δεν αποτελεί θεωρία, αλλά ζωντανή μνήμη», πρόσθεσε ο κύριος Πουλίδης. «Με εντυπωσίασε ιδιαίτερα η αποφασιστικότητα με την οποία ο Πάπας Λέοντας καταγγέλλει την όλο και πιο διαδεδομένη ιδέα ότι η στρατιωτική σύρραξη μπορεί και πάλι να μετατραπεί σε φυσικό μέσο για τη διαχείριση των διαφορών», ολοκλήρωσε ο πολύπειρος διπλωμάτης.