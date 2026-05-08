Οι σχέσεις ανάμεσα στον Βινίσιους και τη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως περνούν περίοδο έντονης αβεβαιότητας, με τη Μάντσεστερ Σίτι να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να κινηθεί.

Το μέλλον του Βραζιλιάνου άσου στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» παραμένει ανοιχτό, καθώς οι διαπραγματεύσεις για την επέκταση του συμβολαίου του δεν έχουν προχωρήσει ουσιαστικά. Παρά το γεγονός ότι οι επαφές με τη διοίκηση της Ρεάλ βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και μήνες, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια συμφωνία που να φέρνει τις δύο πλευρές πιο κοντά.

Την ίδια στιγμή, το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για την επόμενη ημέρα, σε περίπτωση που δεν υπάρξει οριστική συμφωνία με τους Μαδριλένους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Μάντσεστερ Σίτι έχει στραμμένη την προσοχή της στην υπόθεση και σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα εμφανίζεται αποφασισμένη να διεκδικήσει την απόκτησή του.

Όπως αναφέρει η «Mundo Deportivo», οι «Πολίτες» θεωρούν πως η παρούσα κατάσταση στη Ρεάλ δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία, με στόχο να κάνουν δικό τους τον 25χρονο εξτρέμ. Ο Βινίσιους μπαίνει στο τελευταίο έτος του συμβολαίου του αυτό το καλοκαίρι, γεγονός που αυξάνει την πίεση προς τη διοίκηση του Φλορεντίνο Πέρεθ, καθώς ίσως πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία πώλησής του με υψηλό οικονομικό αντάλλαγμα.

Καθοριστικό σημείο στις συζητήσεις αποτελεί και η οικονομική απαίτηση του παίκτη, ο οποίος φέρεται να ζήτησε απολαβές αντίστοιχες με εκείνες του Κιλιάν Mπαπέ, προκειμένου να παραμείνει στη Μαδρίτη.

Παράλληλα, η φετινή σεζόν χαρακτηρίστηκε από αρκετές διακυμάνσεις για τον ίδιο, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Η αρχική αμφισβήτηση από τον Τσάμπι Αλόνσο, οι εσωτερικές εντάσεις στα αποδυτήρια και το γενικότερο αρνητικό κλίμα στη Ρεάλ έχουν επηρεάσει σημαντικά την κατάσταση.