Η εκπομπή «Guten Morgen Österreich» του αυστριακού ORF 2 παρουσίασε τον Akyla ως ένα από τα φαβορί της Eurovision.

«Έμαθα χθες λίγα γερμανικά και τα λέω παντού, αλλά πρέπει να μάθω περισσότερα, περισσότερες λέξεις και φράσεις», είπε ο Akylas γελώντας, προσθέτοντας ότι λατρεύει το σνίτσελ.

Για την αυστριακή συμμετοχή, ο Akylas ανέφερε: «Μου αρέσει πολύ το τραγούδι. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Εννοώ, αν γινόταν κάποιο event θα βρισκόμασταν στην ίδια σκηνή. Νομίζω ότι θα μπορούσα κι εγώ να κάνω ένα τραγούδι σαν αυτό».

Ο τραγουδιστής θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, διαγωνιζόμενος στην 4η θέση του α’ ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου. Ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

Εν τω μεταξύ, η εμφάνιση του Ακύλα στο Λονδίνο ήταν γεμάτη από συγκίνηση και δημιουργική ένταση.