Το βάρος στους φορ

Αντίστροφα μετράνε στην ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο οποίο ο Νίκολιτς περιμένει κάτι που δεν έχει γίνει στα πλέι οφ: Γκολ από τους επιθετικούς. Ούτε ο Γιόβιτς, ούτε ο Βάργκα, ούτε ο Ζίνι έχουν σκοράρει στις τρεις αγωνιστικές που έχουν γίνει και το γεγονός ότι αυτό δεν έχει στοιχίσει δείχνει το πόσο σωστά έχει δουλέψει ο Σέρβος προπονητής. Οι κιτρινόμαυροι μπήκαν με +2 στα πλέι οφ και το έχουν κάνει +6 έχοντας 7 βαθμούς σε τρεις αγώνες, χωρίς να έχουν πάρει ούτε ένα γκολ από τους επιθετικούς. Στη Νέα Φιλαδέλφεια πάντως είναι σίγουροι ότι οι φορ θα αρχίσουν να σκοράρουν από την Κυριακή.

«Αόρατος» αλλά τον πιστεύουν

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει ήδη γίνει στην ΑΕΚ και μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Καλοσκάμη, ο οποίος έχει γίνει… αόρατος. «Είναι το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου» είχε πει γι’ αυτόν ο Νίκολιτς αλλά εδώ και μήνες τον έχει κάνει στην άκρη και δεν του δίνει χρόνο συμμετοχής. Παρ’ όλα αυτά, στην Ένωση συνεχίζουν να πιστεύουν σε αυτόν, αν και η φετινή σεζόν, η πρώτη του στην ομάδα, πήγε χαμένη. Το περιβάλλον του παίκτη ψάχτηκε για να δει τι προτάσεις μπορεί να προκύψουν από το εξωτερικό, οι κιτρινόμαυροι πάντως δεν σκοπεύουν να τον πουλήσουν. Με βάση τα δεδομένα που επικρατούν σήμερα, ο Καλοσκάμης θα συνεχίσει κανονικά στην ΑΕΚ.

Τίποτα για Βαγιαννίδη

Θέμα Βαγιαννίδη ανακάλυψαν στην Πορτογαλία για τον Παναθηναϊκό, αλλά η αλήθεια είναι λίγο διαφορετική. Οι πράσινοι δεν έχουν κάνει καμία κρούση στη Σπόρτινγκ για να τον πάρουν ως δανεικό, ο παίκτης δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του ενώ και οι Πορτογάλοι δεν σκοπεύουν να δανείσουν έτσι απλά έναν παίκτη που απέκτησαν με 13 εκατ. ευρώ. Το αν θα παραμείνει στη Λισαβόνα ο Βαγιαννίδης ή θα εμφανιστεί κάποια ευρωπαϊκή ομάδα να δώσει καλά λεφτά για την απόκτησή του, σενάριο που μοιάζει απίθανο αυτή τη στιγμή, είναι άγνωστο. Για τον Παναθηναϊκό πάντως δεν υπάρχει θέμα.

Οι… μπερδεμένες αποφάσεις της ΔΕΑΒ

Έξαλλοι είναι στον Παναθηναϊκό με τη ΔΕΑΒ μετά την απόφαση να μείνει κλειστή η Λεωφόρος στο τελευταίο παιχνίδι, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι οι πράσινοι θα παίξουν μπροστά σε άδειες εξέδρες το τελευταίο τους παιχνίδι στην ιστορική έδρα τους και δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους. Στο τριφύλλι αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια ποινή για ένα παιχνίδι ιστορικής σημασίας επειδή έπεσαν 4-5 κροτίδες και παράλληλα η ίδια επιτροπή να τιμωρεί, για παράδειγμα, με πρόστιμο τον ΠΑΟΚ για τα 160 σπασμένα καθίσματα στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας ή για το ντου που έγινε στα δημοσιογραφικά της Τούμπας πριν λίγο καιρό.

Πρόταση από Ελλάδα στον Πασχαλάκη

Ελεύθερος μένει στο τέλος της σεζόν ο Πασχαλάκης καθώς λήγει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και σκέφτεται την επόμενη ομάδα του. Η οποία δεν αποκλείεται να είναι ελληνική. Ο 36χρονος τερματοφύλακας ψάχτηκε για το εξωτερικό γιατί θα ήθελε να ζήσει αυτή την εμπειρία και αν προκύψει κάποια ενδιαφέρουσα πρόταση θα της δώσει προτεραιότητα. Ενδιαφέρον όμως υπάρχει και από Ελλάδα και έχει αρχίσει να το σκέφτεται, καθώς έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν θα του δίνει πρόταση από τους ερυθρόλευκους για ανανέωση. Αρκετά πιθανό επομένως το ενδεχόμενο μετακόμισης από την Αθήνα.

Σύννεφα και για Ρέγες

Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση στον Άρη, ο οποίος ψάχνει για… ιδιοκτήτη, προπονητή, παίκτες και πιθανότατα και τεχνικό διευθυντή. Την ώρα που ο Ερασιτέχνης περιμένει την εξουσιοδότηση από τον Καρυπίδη για να ψάξει με κάθε επισημότητα για κάποιον επενδυτή, το αφεντικό της ΠΑΕ ψάχνει για προπονητή και παράλληλα προβληματίζεται για τον Ρούμπεν Ρέγες. Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής δεν έκανε κάποια διαφορά φέτος με τις επιλογές του, έχει κι αυτός εν τω μεταξύ παράπονα από τον Καρυπίδη για κάποιες εισηγήσεις του που δεν εισακούστηκαν και δεν αποκλείεται να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απολύτως τίποτα σταθερό στον Άρη, απολύτως καμία βάση ενόψει της επόμενης σεζόν.