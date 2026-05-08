«Το πανεπιστήμιο ζει από τη διαφωνία, αλλά καταρρέει από τον εκφοβισμό. Ελευθερία χωρίς κανόνες δεν είναι δημοκρατία», δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Κυριάκος Αναστασιάδης, με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στο πανεπιστήμιο στο περιθώριο φοιτητικής διαμαρτυρίας για τον νέο κανονισμό στις φοιτητικές εστίες.

Ο πρύτανης του ΑΠΘ τόνισε -στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου για το Aristotle Innovation Forum- ότι φαινόμενα στοχοποίησης και προπηλακισμών «κάποια στιγμή πρέπει όλοι να τα καταδικάσουμε, και “όλοι” σημαίνει και η κοινωνία, όχι μόνο οι καθηγήτριες και οι καθηγητές, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές».

«Στο πανεπιστήμιο έρχονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες για να σπουδάσουν. Είμαστε εμείς εδώ για να διαμορφώσουμε επιστήμονες, προσωπικότητες και να οδηγήσουμε αυτούς τους νέους ανθρώπους σε αυτό που ονειρεύονται. (…) Θα πρέπει, λοιπόν, να μείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο για τον οποίο είμαστε όλοι εδώ και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να δημιουργεί συνθήκες ούτε εκφοβισμού ούτε καταστροφών», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά τη φοιτητική μέριμνα στο θέμα της στέγασης, ο πρύτανης ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών, οι οποίοι δέχονται από το ελληνικό κράτος τη φοιτητική μέριμνα όσον αφορά την στέγαση, επιδοτούνται και δεν είναι στις εστίες», ενώ «υπάρχει ένα ποσοστό 2-3% των φοιτητών που είναι στις εστίες». Για την κατάσταση των υποδομών των φοιτητικών εστιών παρατήρησε ότι τα ζητήματα που προβάλλουν οι φοιτητές είναι αυτά που η διοίκηση του πανεπιστήμιου ανέδειξε από την πρώτη στιγμή και για τον λόγο αυτό «ξεκινήσαμε να κάνουμε μία γενναία ανακαίνιση στα κτίρια (…) ήδη έχουμε φτάσει στα 200 δωμάτια και συνεχίζουμε, δώσαμε πάρα πολλά χρήματα από τα αποθεματικά του Πανεπιστημίου, έχουμε συμφωνήσει και με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και με το υπουργείο Παιδείας και έρχονται πολλά περισσότερα».

Για την υπογραφή των συμφωνητικών εισδοχής στις εστίες από τους οικοτρόφους σε εφαρμογή του νέου κανονισμού επισήμανε ότι δεν αποσκοπεί στην πρόκληση οποιασδήποτε αντιπαλότητας, ο κανονισμός λειτουργίας των εστιών ψηφίστηκε από τη Σύγκλητο και «το ιδιωτικό συμφωνητικό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο από εδώ και πέρα θα μένουν μέσα οι φοιτητές», διερωτώμενος, αν «πάει κανένας σε κανένα ξενοδοχείο και δεν λέει το όνομά του».

Σχετικά με τις ενστάσεις που διατυπώνονται για τον κανονισμό από τους εκπροσώπους φοιτητών που διαμένουν στις εστίες, ο κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι «ζητήσαμε από τους φοιτητές να έρθουν να συζητήσουμε το οτιδήποτε (…) είμαστε εδώ και τους ζητήσαμε να έρθουν και δεν ήρθαν, τους αναζητήσαμε πάλι και δεν ήρθαν, τους αναζητάμε και τώρα να έρθουν συντεταγμένα να πουν ποιο είναι το θέμα όσον αφορά σε οποιοδήποτε σημείο του συμφωνητικού, διότι εμείς είμαστε πραγματικά για να βοηθήσουμε τη διαβίωσή τους να γίνει καλή». Για τη σκοπιμότητα του νέου κανονισμού υπογράμμισε επιπρόσθετα ότι αφορά θέματα ασφάλειας. «Αν εγώ ως πρύτανης δεν ξέρω ποιος μένει μέσα, σε μια πυρκαγιά πώς θα γνωρίζω ποιοι είναι αυτοί που είναι μέσα, πόσους θα βγάλουμε από μέσα; Μπορείτε να φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν ξέρουμε ποιοι μένουν; Ανακαλύψαμε ότι είναι 300 δωμάτια τα οποία δε λειτουργούν», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι εστίες ανήκουν σε όλον τον ελληνικό λαό. Προσφέρει αυτή τη στιγμή ο λαός στέγαση σε 1.300 -1.400 άτομα και αυτή τη στιγμή (…) δεν είναι όλοι δικαιούχοι, το ένα τρίτο δεν είναι καν δικαιούχοι και στερούν τα δωμάτια αυτά από κάποιους άλλους που είναι δικαιούχοι», κατέληξε ο κ. Αναστασιάδης.

Από την πλευρά του, ο αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας, καθ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης σημείωσε για τους φοιτητές που διαμαρτύρονται ότι «τους έχουμε καλέσει σε διάλογο». «Είμαστε πάντα ανοιχτοί. Όμως δεν θα απειλούν με καταλήψεις. Το γραφείο μας είναι πάντα ανοιχτό. Ελάχιστη προϋπόθεση είναι ότι σε έναν διάλογο δεν πηγαίνεις με φωνασκίες, απειλώντας ανθρώπους και αξιώνοντας να καταργηθούν οι νόμιμες διαδικασίες», είπε προσθέτοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των φοιτητών που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες έχουν υπογράψει ήδη το συμφωνητικό.

Σημείωσε, τέλος, ότι από μερίδα των ίδιων των φοιτητών έχει καταγγελθεί πως άτομα εκτός των εστιών κατέστρεψαν μέρος των προσφάτως ανακαινισμένων χώρων. «Καταστράφηκαν κοινόχρηστοι χώροι, κοινόχρηστες τουαλέτες, σε σημεία των φοιτητικών εστιών, μπήκαν διάφοροι εξωπανεπιστημιακοί και τις κατέστρεψαν. Ό,τι χώρο καθαρίσαμε και βάψαμε τον βανδάλισαν επίσης (…) Έχουν έλθει και ιδιώτες και έχουμε βάλει μπροστά μια βήμα προς βήμα ανακαίνιση, αλλά χρειαζόμαστε τον κανονισμό. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε χωρίς πλαίσιο γιατί δεν μπορούμε να πετάμε χρήματα στον κουβά, είμαστε δημόσιοι λειτουργοί», εξήγησε ο αντιπρύτανης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.