Η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης ξεκινά έρευνα για την επίθεση που κατήγγειλαν οι αρχές του ΑΠΘ κατά του αντιπρύτανη Ιάκωβου Μιχαηλίδη. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει το αν διαπράχθηκαν τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας από την ομάδα των ατόμων που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.



Το περιστατικό, όπως ανέφεραν σε ανακοίνωση οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου, σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη (30/4), εντός του κτιρίου Διοίκησης. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο προπηλακισμός συνέβη από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, με την υποστήριξη και μελών ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση συλλογικής ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον κανονισμό των φοιτητικών εστιών.



Ο κ. Μιχαηλίδης αισθάνθηκε αδιαθεσία από την ένταση και την επιθετικότητα, διέκοψε προγραμματισμένη συνάντηση με διεθνή αντιπροσωπεία από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, απ’ όπου μετά την εξέτασή του αποχώρησε.



«Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Εκφράζουν μια ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υπονομεύοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική λειτουργία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΑΠΘ.



«Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οφείλει και θα παραμείνει ένας χώρος γνώσης, ασφάλειας και σεβασμού των θεσμών. Όχι πεδίο άσκησης βίας και αυθαίρετης επιβολής», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.