Την απόσυρση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης του ΑΠΘ και την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης ζητούν οι φοιτητές που διαμένουν στις εστίες, εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Ενόψει της λήξης -στις 10 Μαΐου- της προθεσμίας υπογραφής των συμφωνητικών σε εφαρμογή του νέου κανονισμού από τους δικαιούχους διαμονής στις φοιτητικές εστίες, ο Σύλλογος Οικότροφων Φοιτητών Εστιών Θεσσαλονίκης (ΣΟΦΕΘ) διεκδικεί την ικανοποίηση σειράς αιτημάτων, επισημαίνοντας ότι ο κανονισμός παραβιάζει βασικές ελευθερίες και ότι την ίδια στιγμή η κατάσταση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων είναι κακή.

«Στον εσωτερικό κανονισμό μας απαγορεύουν να φιλοξενούμε συγγενείς και φίλους και για επίσκεψή τους θα πρέπει πρώτα να πάρουμε μια άδεια από ειδική επιτροπή των εστιών. Περιορίζεται και η συναναστροφή μεταξύ των οικοτρόφων στους ειδικά διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους, που αυτή τη στιγμή είναι οι σκάλες του φουαγιέ, οι τουαλέτες και τα αναγνωστήρια. Επίσης προβλέπεται η εφαρμογή ηλεκτρονικού ελέγχου κατά την είσοδο και έξοδο των φοιτητών, κάτι που επιτρέπει να γνωρίζουν πότε μπαίνουμε και βγαίνουμε από τα σπίτια μας […], ενώ θα βιντεοσκοπούν τα δωμάτιά μας κατά την παραλαβή, έτσι ώστε να μπορούν να εξακριβώσουν κατά την παράδοση του δωματίου αν υπήρξαν φθορές ή οποιουδήποτε είδους μεταβολή του δωματίου, όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν δωμάτια που τα παραλαμβάνουν φοιτητές χωρίς να έχουν καν κρεβάτια», ανέφεραν -μεταξύ άλλων- οι εκπρόσωποι του ΣΟΦΕΘ σε συνέντευξη Τύπου στις φοιτητικές εστίες.

Ως πιο προβληματικό σημείο του κανονισμού χαρακτηρίζουν το ότι «υπογράφοντας αυτό το συμφωνητικό συμφωνούμε και με οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίησή του και όλοι γνωρίζουμε ότι μια τέτοια μελλοντική τροποποίηση μπορεί να είναι ένα ενοίκιο». «Αυτό το συμφωνητικό το φέρνουν τη στιγμή που οι εστίες ρημάζουν λόγω της χρόνιας υποχρηματοδότησης. Τα μπάνια είναι σε άθλια κατάσταση, μυρίζουν οι σωληνώσεις […] λειτουργεί μόνο ένα ασανσέρ σε κάθε κτίριο και εξυπηρετεί επτά με οκτώ ορόφους».

Σχετικά με όσα κατήγγειλαν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ ότι διημείφθησαν την περασμένη Παρασκευή στο κτίριο διοίκησης, και για τα οποία έχει διαταχθεί από την εισαγγελία προκαταρκτική εξέταση, οι φοιτητές δήλωσαν ότι «από τη μία ήμασταν εμείς που αγωνιούμε για το μέλλον μας και ανησυχούμε ότι θα τερματιστούν οι σπουδές μας -γιατί αν μας πετάξουν από τα δωμάτιά μας, δε θα μπορούμε να συνεχίσουμε να σπουδάζουμε- και από την άλλη ήταν η πρυτανεία που μας φέρεται λες και είμαστε αναλώσιμοι, ασήμαντοι αριθμοί».

Για το ίδιο θέμα, η Κ.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ κατήγγειλε «οργανωμένο σχέδιο συκοφάντησης του δίκαιου αγώνα των εστιακών φοιτητών του ΑΠΘ, από την πλευρά της διοίκησης και κυβερνητικών κύκλων», τονίζοντας ότι «η πραγματικότητα είναι ότι δε σημειώθηκε κανένας απολύτως προπηλακισμός, δεν προκλήθηκε ουδεμία φθορά ή ζημιά στο κτίριο της Πρυτανείας, δε διακόπηκε από τους φοιτητές καμία συνεδρίαση οργάνου ή άλλη ακαδημαϊκή συνάντηση».

Αύριο, οι φοιτητές προγραμματίζουν κινητοποίηση στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.