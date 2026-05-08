Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα το α’ τρίμηνο του 2026, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με την κερδοφορία, την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή της θέση να παραμένουν στο επίκεντρο των αποτελεσμάτων.

Τα κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €344 εκατ., αυξημένα κατά 23% σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €1,43. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 15,3%, ή 16,3% σε δημοσιευμένη βάση, ενώ αναπροσαρμοσμένη για το υπερβάλλον κεφάλαιο CET1 ανήλθε σε 20,0%.

Η πιστωτική επέκταση αποτέλεσε βασικό μοχλό της επίδοσης. Οι εκταμιεύσεις δανείων αυξήθηκαν κατά 47% σε ετήσια βάση και έφθασαν τα €2,5 δισ., ενώ τα εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε €37,7 δισ., καταγράφοντας αύξηση 12% σε ετήσια βάση. Η αύξηση προήλθε κυρίως από την Εταιρική Τραπεζική, με θετική συμβολή και από τη Λιανική Τραπεζική.

Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παρέμεινε υψηλή. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε σε 2,4%, το κόστος πιστωτικού κινδύνου στις 39 μονάδες βάσης και ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ στο 107%. Η Τράπεζα επισημαίνει ότι οι δείκτες κάλυψης από προβλέψεις παραμένουν από τους υψηλότερους στην Ευρώπη σε όλα τα στάδια δανείων.

Στο σκέλος των εσόδων, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, στα €541 εκατ., λόγω της υγιούς επέκτασης του ενεργητικού. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, στα €114 εκατ., με ώθηση από τη Λιανική Τραπεζική και τα επενδυτικά προϊόντα. Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 8,4% σε ετήσια βάση, στα €246 εκατ., αντανακλώντας επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, τεχνολογία και ψηφιακές υποδομές.

Η κεφαλαιακή θέση παρέμεινε ισχυρή, με τον δείκτη CET1 στο 17,4% μετά από διανομές και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21,1%. Η διανομή ύψους €1 δισ. έχει εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας και περιλαμβάνει μέρισμα σε μετρητά και προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών, υπό τις προβλεπόμενες κανονιστικές εγκρίσεις.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Allianz, το οποίο προβλέπει την πρόθεση της Εθνικής Τράπεζας να αποκτήσει μειοψηφική συμμετοχή 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη και να προχωρήσει σε μακροχρόνια αποκλειστική συνεργασία στον τομέα του bancassurance. Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων.

Σύμφωνα με την Τράπεζα, η συνεργασία αναμένεται να οδηγήσει σε περίπου τετραπλασιασμό των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες, αύξηση 6% στα καθαρά έσοδα από προμήθειες σε επίπεδο Ομίλου, αύξηση 4% στα κέρδη ανά μετοχή και άνοδο άνω των 50 μονάδων βάσης στην απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων.











