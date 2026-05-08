Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στη Βόρεια Γερμανία, όταν άγνωστοι μπήκαν σε τράπεζα και κράτησαν πολίτες ομήρους σε υποκατάστημα στο Σίντσιγκ της Ρηνανίας-Παλατινάτου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Ahrweiler, όπου οι Αρχές έχουν σπεύσει με ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και ειδικά κλιμάκια, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο σημείο παραμένει αυξημένη αστυνομική παρουσία, με τις Αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και να μην έχουν δώσει ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του συμβάντος, σύμφωνα με το Reuters.