Ο Μάρκο Σίλβα φαίνεται πως βρίσκεται κοντά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι στην προπονητική του πορεία, με το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Φούλαμ να συγκεντρώνει πλέον πολλές πιθανότητες ενόψει του καλοκαιριού.

Παρότι η διοίκηση του λονδρέζικου συλλόγου του έχει καταθέσει πρόταση ανανέωσης ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει οριστική συμφωνία, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια αποχώρησης. Σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα, οι δύο πλευρές οδηγούνται προς ένα συναινετικό τέλος της συνεργασίας τους, με τον Πορτογάλο τεχνικό να εξετάζει προσεκτικά το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Όπως αναφέρει το BBC Sport, ο 48χρονος προπονητής δεν έχει λάβει ακόμη την τελική του απόφαση, ωστόσο όλα δείχνουν πως επιθυμεί μια νέα πρόκληση σε υψηλότερο επίπεδο, παραμένοντας στο κορυφαίο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

Το όνομά του βρίσκεται ήδη ψηλά στη λίστα της Τσέλσι, η οποία εξετάζει αρκετές επιλογές για τον πάγκο της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι «μπλε» αναζητούν τον κατάλληλο άνθρωπο για να οδηγήσει την ομάδα στην επόμενη ημέρα, με τον Σίλβα να αποτελεί μία από τις σοβαρές περιπτώσεις που αξιολογούνται. Παράλληλα, στη λίστα βρίσκονται επίσης οι Τσάμπι Αλόνσο και Αντόνι Ιραόλα.

Από το περιβάλλον του Πορτογάλου προκύπτει πως βασική του επιθυμία είναι να συνεχίσει να εργάζεται στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κάτι που εξηγεί και την απόφασή του στο παρελθόν να απορρίψει προτάσεις από συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας.

Την ίδια στιγμή, η Φούλαμ έχει ήδη ξεκινήσει να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για την τεχνική ηγεσία, γνωρίζοντας πως το ενδεχόμενο αποχώρησης του Σίλβα είναι πλέον ιδιαίτερα σοβαρό, παρότι η παραμονή του εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή της διοίκησης.