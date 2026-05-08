Μία γυναίκα που δηλώνει ότι πέρασε την τελευταία δεκαετία μέσα στον «βάλτο» του σύγχρονου dating αποκάλυψε τις νέες ψηφιακές μεθόδους που χρησιμοποιούν ορισμένοι άνθρωποι για να κρύβουν παράλληλες σχέσεις και μυστικές συνομιλίες. Όπως ανέφερε, πίστευε ότι είχε ήδη δει κάθε πιθανό κόλπο απιστίας, ειδικά καθώς, όπως λέει, δεν υπάρχει τίποτα που να προσελκύει περισσότερο έναν δεσμευμένο άνδρα που αναζητά περιπέτειες από μία single γυναίκα. Ωστόσο, ένα πρόσφατο περιστατικό με παντρεμένο φίλο της, ο οποίος επικοινώνησε μαζί της μέσω Instagram με μία ιδιαίτερα ύπουλη μέθοδο, την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο δημιουργικοί έχουν γίνει πλέον όσοι προσπαθούν να κρύψουν τις κινήσεις τους.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας έγραψε ένα άσεμνο μήνυμα στην εφαρμογή Notes του iPhone του, τράβηξε screenshot και το έστειλε ως φωτογραφία που εξαφανίζεται στο Instagram, με αποτέλεσμα το μήνυμα να διαγραφεί αμέσως μόλις ανοίχθηκε. Η εμπειρία αυτή της θύμισε μία φίλη της, η οποία αποκάλυψε ότι ανακάλυψε τη συνδρομή του συντρόφου της στο OnlyFans μέσω ενός απλού τεχνάσματος λίγων δευτερολέπτων. Όπως είπε, επισκέφθηκε τη σελίδα εγγραφής της πλατφόρμας, προσπάθησε να δημιουργήσει λογαριασμό με το email του και εμφανίστηκε μήνυμα που ενημέρωνε ότι το συγκεκριμένο email ήταν ήδη συνδεδεμένο με υπάρχον λογαριασμό.

Η ίδια υποστηρίζει ότι, αν και η τεχνολογία πλέον «κρύβει» την απιστία πιο εύκολα από ποτέ, για όσους γνωρίζουν πού να κοιτάξουν μπορεί να είναι εξίσου εύκολο να εντοπίσουν ύποπτες κινήσεις. Έτσι, ξεκίνησε να ερευνά τις ψηφιακές μεθόδους που χρησιμοποιούν αρκετοί άνθρωποι για να επικοινωνούν κρυφά, αποκαλύπτοντας ποιες εφαρμογές και λειτουργίες έχουν μετατραπεί στα νέα εργαλεία των μυστικών συνομιλιών.

Η εφαρμογή Notes του iPhone και τα «αθώα» κοινόχρηστα σημειωματάρια

Όπως εξηγεί, ακόμη και η φαινομενικά βαρετή εφαρμογή Notes, όπου πολλοί αποθηκεύουν λίστες αγορών, κωδικούς WiFi ή υπενθυμίσεις για ταξίδια, έχει μετατραπεί σε μέσο μυστικής επικοινωνίας. Το κόλπο βασίζεται στη λειτουργία κοινής χρήσης σημειώσεων της Apple, η οποία επιτρέπει σε δύο άτομα να επεξεργάζονται το ίδιο σημείωμα σε πραγματικό χρόνο. Τα μηνύματα μπορούν να γράφονται, να διαγράφονται και να αντικαθίστανται σχεδόν αμέσως, αφήνοντας ελάχιστα ίχνη πίσω τους.

Παράλληλα, επειδή η εφαρμογή θεωρείται από τους περισσότερους απολύτως συνηθισμένη και αθώα, λίγοι σύντροφοι θα σκέφτονταν να την ελέγξουν. Η γυναίκα σημειώνει μάλιστα πως, αν κάποιος φαίνεται να δημιουργεί υπερβολικά πολλές «λίστες αγορών» ή σημειώσεις όταν κάποιος κοιτάζει πάνω από τον ώμο του, ίσως αυτό να πρέπει να θεωρηθεί ύποπτο.

Signal: Η εφαρμογή με κρυπτογράφηση που χρησιμοποιούν πλέον και όσοι θέλουν διακριτικότητα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην εφαρμογή Signal, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως από δημοσιογράφους και πολιτικούς χάρη στις ισχυρές δυνατότητες ασφαλείας που προσφέρει. Σύμφωνα με την ίδια, ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που την έχουν καταστήσει ελκυστική και για ανθρώπους που θέλουν να πραγματοποιούν διακριτικές συνομιλίες.

Όπως επισημαίνει, κάποιος μπορεί εύκολα να δικαιολογήσει την παρουσία της εφαρμογής, λέγοντας ότι τη χρειάζεται για επαγγελματικούς λόγους, χωρίς να υπάρχει εμφανές στοιχείο που να αποδεικνύει το αντίθετο. Τα μηνύματα μπορούν να εξαφανίζονται αυτόματα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι ειδοποιήσεις να αποκρύπτονται, η εφαρμογή να κλειδώνει μέσω Face ID και οι χρήστες να επικοινωνούν μέσω usernames αντί για εμφανείς αριθμούς τηλεφώνου.

Telegram και «Secret Chat»

Στη λίστα των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται συχνά για κρυφές συνομιλίες περιλαμβάνεται και το Telegram, το οποίο έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοτικότητα μεταξύ των λεγόμενων «tech bros» χάρη στα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και στη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων στο cloud, κάτι που επιτρέπει την πρόσβαση στα μηνύματα από πολλές διαφορετικές συσκευές.

Ωστόσο, όπως αναφέρει, τα ίδια χαρακτηριστικά έχουν κάνει την εφαρμογή δημοφιλή και ανάμεσα σε όσους επιθυμούν να κρύβουν συνομιλίες. Το Telegram διαθέτει μάλιστα λειτουργία που ονομάζεται «Secret Chat», μέσα από την οποία οι συνομιλίες μπορούν να αυτοκαταστρέφονται αφού διαβαστούν.

Οι εφαρμογές – «κομπιουτεράκια» που κρύβουν φωτογραφίες και βίντεο

Η γυναίκα περιγράφει ακόμα μία πρακτική που θυμίζει, όπως λέει, ταινία του Τζέιμς Μποντ. Πρόκειται για εφαρμογές που εμφανίζονται ως απλές αριθμομηχανές, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργούν ως κρυφά «θησαυροφυλάκια» για φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα και προσωπικά αρχεία.

Όπως υποστηρίζει, πολλοί αποθηκεύουν εκεί προσωπικό και ερωτικό περιεχόμενο που ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Εφαρμογές όπως οι Calculator+ και Calculator Pro+ μοιάζουν απολύτως φυσιολογικές, όμως όταν πληκτρολογηθεί ο σωστός κωδικός PIN ανοίγει ένας μυστικός αποθηκευτικός χώρος. Η ίδια σημειώνει ότι τα περισσότερα κινητά διαθέτουν ήδη ενσωματωμένη εφαρμογή αριθμομηχανής, οπότε η ύπαρξη πολλών διαφορετικών calculators στη συσκευή κάποιου θα μπορούσε να θεωρηθεί ασυνήθιστη.

WhatsApp: Τα «κρυφά» χαρακτηριστικά που περνούν απαρατήρητα

Τέλος, γίνεται αναφορά και στο WhatsApp, το οποίο οι περισσότεροι χρησιμοποιούν καθημερινά για συνομιλίες και ομαδικά chats, χωρίς να γνωρίζουν, σύμφωνα με την ίδια, ορισμένες πιο διακριτικές λειτουργίες του. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα μηνύματα που εξαφανίζονται αυτόματα ύστερα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ολόκληρες συνομιλίες να διαγράφονται χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη διαγραφή.

Παράλληλα, η λειτουργία αρχειοθέτησης επιτρέπει την απόκρυψη συγκεκριμένων συνομιλιών μέσα σε ξεχωριστό φάκελο, μακριά από τα βασικά εισερχόμενα μηνύματα. Η ίδια χαρακτηρίζει ως ακόμη πιο ύπουλη τη δυνατότητα απόκρυψης προεπισκόπησης μηνυμάτων στις ειδοποιήσεις της οθόνης κλειδώματος. Με αυτόν τον τρόπο, ένα μήνυμα αργά τη νύχτα μπορεί να εμφανίζεται απλώς ως «1 νέο μήνυμα», χωρίς να αποκαλύπτεται το περιεχόμενό του.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, αν ορισμένα μηνύματα εμφανίζουν κανονικά το περιεχόμενό τους, ενώ άλλα παραμένουν κρυφά, ή αν κάποιος φαίνεται να μετακινείται συνεχώς ανάμεσα σε διαφορετικούς φακέλους συνομιλιών και να πληκτρολογεί ξεχωριστούς κωδικούς για πρόσβαση σε συγκεκριμένα chats, ίσως αυτό να γεννά ερωτήματα για το τι ακριβώς προσπαθεί να αποκρύψει.