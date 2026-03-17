Σόκαρε αστυνομικός που κατέθεσε στη δίκη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμού του 3χρονου Άγγελου στην Κρήτη, καθώς ανέφερε ότι η μητέρα αδιαφορούσε για το παιδί της, ακόμη και όταν εκείνο πάλευε να κρατηθεί στη ζωή.

Μάλιστα, περιγράφοντας την κατάσταση στο σπίτι, κατέθεσε ότι εντόπισε σπασμένα κομμάτια από την κούνια, που χρησιμοποιούσε η μητέρα και ο σύντροφός της για να δέρνουν τον μικρό, ώστε να κάνει ησυχία.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο αστυνομικός κατέθεσε ότι η μητέρα ισχυρίστηκε πως όταν έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ, το παιδί ήταν καλά και πως όταν επέστρεψε το βρήκε σε αυτή την κατάσταση. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός, η 27χρονη βρισκόταν σε ήρεμη κατάσταση, ενώ του είπε ότι η ίδια φώναξε τη γειτόνισσα, η οποία κάλεσε το ασθενοφόρο.

Κατά τη μεταφορά της στο Αστυνομικό Μέγαρο, η γυναίκα φέρεται να άλλαξε τα λεγόμενά της και να ανέφερε ότι ο σύντροφός της ήταν εκείνος που χτυπούσε το παιδί. Ο αστυνομικός περιέγραψε επίσης τη στάση της μητέρας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι απαντήσεις της ήταν ξερές και η ίδια χωρίς ταραχή, παρότι της είπα ότι το παιδί της ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ήταν σαν αναίσθητη».

Στη συνέχεια, ο ίδιος αστυνομικός κατέθεσε ότι κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι εντοπίστηκε ένα γκλομπ κρυμμένο μέσα στον καναπέ. Παράλληλα, βρέθηκαν δύο ξύλινα κομμάτια από βρεφική κούνια, τα οποία -σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε η μητέρα- χρησιμοποιούνταν για να δέχεται χτυπήματα το παιδί. Το ένα από τα αντικείμενα βρέθηκε μέσα στο σπίτι και το δεύτερο εκτός της οικίας.

Στον χώρο υπήρχαν επίσης δύο σκυλιά, γεγονός που ο αστυνομικός ανέφερε στην κατάθεσή του επισημαίνοντας ένα περιστατικό που, όπως είπε, του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση: «Δεν με ρώτησε για το παιδί της. Με ρώτησε αν έφαγαν τα σκυλιά».

«Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να χτυπήσει ένα παιδί»

Η πρώην σύζυγος του 45χρονου κατηγορούμενου κατέθεσε ότι, κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής, όλα ήταν φυσιολογικά και ότι ο πρώην άντρας της δεν κακοποιούσε ούτε εκείνη ούτε το παιδί τους. Ανέφερε ότι ο 45χρονος ήθελε να αναγνωρίσει το παιδί ως δικό του και ότι το παιδί φώναζε τον πατέρα του «μπαμπά», ενώ παράλληλα απευθυνόταν στη μητέρα του και τη φώναζε «π….».

Σύμφωνα με την ίδια, η μητέρα συχνά επέβαλε τιμωρίες, όμως εκείνη δεν παρατήρησε σημάδια κακοποίησης. Όταν ο μικρός λιποθύμησε, όπως είπε, την πήρε τηλέφωνο και εκείνη ενημέρωσε τον βιολογικό πατέρα ώστε να παρέμβει και να βοηθήσει, καθώς το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η μάρτυρας τόνισε ότι όταν τη ρώτησε η μητέρα είπε πως δεν είχε πράξει τίποτα λανθασμένο, αλλά η ίδια δεν ζήτησε να μάθει λεπτομέρειες για το συμβάν. Είπε ακόμη πως επικοινώνησε και με τον βιολογικό πατέρα και τον ρώτησε για τη μητέρα, λέγοντάς του παράλληλα για την κατάσταση του παιδιού. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, μίλησε και ο σύντροφος της μητέρα με τον βιολογικό πατέρα και του είπε ότι έμπαινε ο ίδιος και η μητέρα του στη μέση για «να μην χτυπάει το παιδί η 27χρονη».

«Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να χτυπήσει ένα παιδί. Ήταν πολύ προστατευτικός με τα παιδιά. Εάν το χτυπούσε η μητέρα του, κακώς που δεν μίλησε», είπε η μάρτυρας για τον 45χρονο.

Η πρώην σύζυγος ανέφερε ότι όσο ήταν κοντά τους, δεν ασχολούνταν ενεργά με το παιχνίδι του παιδιού, περιοριζόμενη σε καθημερινές δραστηριότητες όπως καφέ, μαγείρεμα και τακτοποίηση του σπιτιού, ενώ οι εκδηλώσεις τρυφερότητας το παιδί τις είχε περισσότερο με άλλα μέλη της οικογένειας.

Υποστήριξε επίσης ότι η μάνα είχε πει ότι το παιδί δεν είχε πατέρα, και πως είχε πεθάνει. Μετά, όπως είπε, ανακάλυψαν ότι ζει και πως ο 45χρονος σύντροφός της είχε βρει στο διαδίκτυο τον βιολογικό πατέρα γιατί ήθελε να έχουν σχέσεις και τον προέτρεπε να έρθει να δει το παιδί.

Τέλος, η πρώην σύζυγος ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του Άγγελου της είχε πει ότι σκεφτόταν να δώσει το παιδί στον βιολογικό πατέρα γιατί είχε κουραστεί.