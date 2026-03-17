Ο Κώστας Σκανδαλίδης, στη συνεδρίαση της ολομέλειας της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, επισήμανε πως «η Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη δεν οικοδομήθηκε ποτέ με αποκλεισμούς, αλλά με συνθέσεις. Και, όταν μια κοινωνία αναζητά προοπτική, η διεύρυνσή της και η συμπαράταξη δυνάμεων της παράταξης δεν αποτελεί πρόβλημα. Κάθε άλλο. Είναι προϋπόθεση υπέρβασης και λύσης».



Ο επικεφαλής της Επιτροπής επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, για να προσθέσει ότι «ιστορικά και πολιτικά, όμως, παραμένει ο βασικός κορμός της μεγάλης παράταξης που μπορεί να δώσει στη χώρα μια πειστική εναλλακτική πρόταση», «ιδιαίτερα, όταν η εικόνα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο μοιάζει με κινούμενη άμμο».



Ο κ. Σκανδαλίδης είπε ότι η ανακοίνωση των ονομάτων της επιτροπής επέφερε αμηχανία και «πόλεμο» από το σύστημα εξουσίας «που κυβερνά τη χώρα», σχολιάζοντας ότι «τους πονάει πολύ το άνοιγμα. Γιατί δείχνει μία νέα δυναμική συσπείρωσης του χώρου». «Θα ήθελαν ένα ΠΑΣΟΚ μικρό, ελεγχόμενο, διαχειρίσιμο, για τους μετεκλογικούς τους σχεδιασμούς», είπε. Υποστήριξε ότι η σύνθεση της Επιτροπής και η εμπιστοσύνη που δείχνουν στο ΠΑΣΟΚ για να συμβάλουν σε μια ευρύτερη προσπάθεια δημοκρατικής συμπαράταξης «δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να λειτουργεί ως ο βασικός πυλώνας συγκρότησης αξιόπιστου εναλλακτικού πόλου εξουσίας».



Διευρύνοντας μια φράση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι η ΝΔ θα κριθεί βάσει των πεπραγμένων της, «εμείς θα κριθούμε βάσει του σχεδίου που έχουμε για τη χώρα και του προγράμματος που το υλοποιούμε». «Σχέδιο και πρόγραμμα συνθέτουν την εθνική μας στρατηγική που θα οδηγήσει τους πολίτες στην κάλπη. Έτσι, ο στόχος που θέσαμε εξαρχής ‘η κοινωνία στο προσκήνιο‘ ανάγει το συνέδριό μας σε σημαντική τομή στην πορεία μας και σε εφαλτήριο κινητοποίησης των πολιτών στο δρόμο προς τις εκλογές», είπε.



Μίλησε για την κρίσιμη συμβολή των μελών της Επιτροπής στον στόχο αυτό, αλλά και την ουσιαστική συμμετοχή τους στο συνέδριο. Ανέφερε ότι στα θεματικά τραπέζια του συνεδρίου, θα υπάρχει ένα ξεχωριστό για τη συμπαράταξη «όπου τον λόγο θα έχετε εσείς και τα συμπεράσματα θα ανακοινωθούν στις αποφάσεις του συνεδρίου».



Πρόσθεσε ότι μετά το συνέδριο, η επιτροπή θα συνεδριάσει για να επεξεργαστεί το πρόγραμμα δράσης της και τη θεματολογία, ώστε να δημιουργηθεί σε κάθε περιφέρεια μία αντίστοιχη ομάδα στελεχών. Προανήγγειλε ότι «σε κάθε περιφέρεια θα κάνουμε μια θεματική εκδήλωση και παράλληλα θα ανακοινώσουμε τον κατάλογο των ανθρώπων που σε αντιστοίχιση στην περιφέρεια συμμετέχουν και ενισχύουν την προσπάθειά μας».



Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του ο κ. Σκανδαλίδης είπε ότι η έως τώρα εμπειρία τον κάνει πολύ αισιόδοξο, ότι υπάρχει μια συσπείρωση στο ΠΑΣΟΚ, «τέτοια που μπορεί να μας δώσει, όπως την περασμένη Κυριακή, την πιο μεγάλη, την πιο ενθαρρυντική ελπίδα, ότι μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο μας που είναι να νικήσουμε στις εκλογές και να αλλάξουμε τα πράγματα στη χώρα», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.