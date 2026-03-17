Φρίκη προκαλούν οι αποτρόπαιες πράξεις της μητέρας του 3χρονου Άγγελου και του συντρόφου της που οδήγησαν στον θάνατο μικρού αγοριού, μετά την πλήρη δημοσιοποίηση του κατηγορητηρίου σήμερα στο δικαστήριο.

Ξεκινώντας σήμερα τη διαδικασία, η εισαγγελέας ανέγνωσε λεπτομερώς τα τραύματα, τις εκδορές και τις εκχυμώσεις που βρέθηκαν στο κορμάκι του παιδιού, ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της του χορηγούσαν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά στις κακοποιήσεις και να μην ακούγονται οι κραυγές του στους γείτονες.

Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης οδηγήθηκαν, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συνοδεία ανδρών της ΕΛ.ΑΣ., η μητέρα του Άγγελου και ο σύντροφός της, με λίγα λεπτά διαφορά, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Εκτός από την 27χρονη μητέρα και τον 45χρονο σύντροφό της, στο εδώλιο παραπέμπεται και ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου, κατηγορούμενος για προηγούμενη κακοποίηση του παιδιού.

Βαρύ το κατηγορητήριο

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία, καθώς και για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε ανήλικο. Παράλληλα, σύμφωνα με το neakriti.gr, στο εδώλιο βρίσκεται και ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου, κατηγορούμενος για προγενέστερη κακοποίηση, μαζί με το ζευγάρι για την έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο και τη συστηματική πρόκληση σωματικών βλαβών, με άτομα που είχαν υποχρέωση να το φροντίζουν.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 39 μάρτυρες, ανάμεσά τους παιδίατροι του ΠΑΓΝΗ που παρέλαβαν το βαριά τραυματισμένο παιδί, διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στο σπίτι στην οδό Λεβήνου, καθώς και αστυνομικοί, γείτονες και συγγενείς των κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της φέρονται να χτυπούσαν το παιδί καθημερινά, από την 1η Νοεμβρίου 2024 έως την 26η Ιανουαρίου 2025, προκαλώντας του σοβαρές σωματικές κακώσεις, πόνο και ψυχικό τραύμα. Το ζευγάρι φέρεται ακόμη να χορηγούσε ηρεμιστικά και φαρμακευτικά σκευάσματα στον τρίχρονο, για να καταστέλλει τα κλάματα και να μην γίνονται αντιληπτές οι κακοποιήσεις από τους γείτονες. Ο 45χρονος – σήμερα – σύντροφος κατηγορείται επιπλέον ότι βιντεοσκοπούσε και φωτογράφιζε το παιδί, στο πλαίσιο του εξευτελισμού και της πλήρους απαξίωσης της προσωπικότητάς του.

Το παιδί διακομίστηκε σε κωματώδη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ στις 26 Ιανουαρίου 2025, με επίπεδο συνείδησης 3/15 στην Κλίμακα Γλασκώβης, μυδρίαση και ταχυπνοϊκό, εξαιτίας μη αναστρέψιμης εγκεφαλικής βλάβης, και κατέληξε επτά ημέρες αργότερα. Ωστόσο, χάρισε τη ζωή του σε άλλους, καθώς η καρδιά του μεταμοσχεύθηκε σε ένα τρίχρονο παιδί στο Βερολίνο και ένας νεφρός του σε έναν 37χρονο ασθενή.

Ο βιολογικός πατέρας, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, φέρεται ότι είχε επίσης χτυπήσει επανειλημμένα το παιδί το 2023, μαζί με τη μητέρα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι ουδέποτε κακοποίησε το παιδί και δεν ήταν μάρτυρας κακοποίησής του από τη μητέρα.

Η δίκη συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων και ειδικών, ενώ η κοινή γνώμη παρακολουθεί συγκλονισμένη τις αποκαλύψεις για το μέγεθος της κακοποίησης που οδήγησε στον θάνατο του Άγγελου.