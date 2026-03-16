Στις 16 Μαρτίου 1964 η Τουρκία κατήγγειλε μονομερώς την ελληνοτουρκική σύμβαση εγκαταστάσεως, εμπορίας και ναυτιλίας του 1930. Στα χαρτιά επρόκειτο για μια διπλωματική πράξη. Στην πράξη, όμως, έγινε το νομικό και πολιτικό εργαλείο για να επιταχυνθεί η εκδίωξη χιλιάδων Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη, σε μια από τις πιο βαριές σελίδες της μεταπολεμικής ιστορίας του Ελληνισμού.

Η σύμβαση που έπαψε να προστατεύει

Η συμφωνία του 1930, που είχε υπογραφεί στο πλαίσιο της ελληνοτουρκικής προσέγγισης Βενιζέλου–Ινονού, παρείχε σε Έλληνες υπηκόους που ζούσαν στην Τουρκία δικαιώματα διαμονής, εμπορικής δραστηριότητας και κατοχής περιουσίας υπό ειδικό καθεστώς. Όταν η Άγκυρα ανακοίνωσε την καταγγελία της, υποστήριξε ότι η σύμβαση «δεν ανταποκρίνεται εις τας σημερινάς συνθήκας». Η συγκυρία, ωστόσο, δεν άφηνε πολλές αμφιβολίες για το πραγματικό υπόβαθρο: η κρίση στην Κύπρο είχε ήδη δηλητηριάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και η Ελληνική μειονότητα στην Πόλη μετατρεπόταν ξανά σε μοχλό πίεσης.

Το Κυπριακό και η πολιτική της πίεσης

Οι ιστορικοί που έχουν μελετήσει την υπόθεση συγκλίνουν στο ότι τα μέτρα του 1964 δεν ήταν ένα μεμονωμένο διοικητικό επεισόδιο. Εντάσσονταν σε μια ευρύτερη πολιτική «αρνητικής αμοιβαιότητας», με την οποία η Τουρκία επιδίωκε να πιέσει την Ελλάδα μέσω των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης εξαιτίας των εξελίξεων στην Κύπρο. Η κοινότητα είχε ήδη πληγεί βαριά από προηγούμενα χτυπήματα, ιδίως από τα Σεπτεμβριανά του 1955, και η απόφαση του 1964 ήρθε να επιταχύνει μια πορεία συρρίκνωσης που είχε ξεκινήσει νωρίτερα.

Οι απελάσεις που ακολούθησαν

Παρότι η καταγγελία της σύμβασης προέβλεπε λήξη ισχύος στις 16 Σεπτεμβρίου 1964, οι τουρκικές αρχές άρχισαν σχεδόν αμέσως τις απελάσεις Ελλήνων υπηκόων που κατοικούσαν επί δεκαετίες στην Κωνσταντινούπολη. Πολλοί από αυτούς είχαν γεννηθεί εκεί, είχαν οικογένειες, επιχειρήσεις και περιουσία, αλλά βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με διαταγές αποχώρησης, περιορισμούς στη μεταφορά χρημάτων και κατασχέσεις ή δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων. Οι πρώτες λίστες απελαθέντων δημοσιεύτηκαν λίγες ημέρες αργότερα, στα τέλη Μαρτίου.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος του πλήγματος. Περίπου 12.000 έως 12.500 Έλληνες υπήκοοι εκδιώχθηκαν άμεσα ή σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ το πραγματικό κύμα φυγής ήταν πολύ μεγαλύτερο, επειδή μαζί τους αναγκάστηκαν να φύγουν και συγγενείς με Τουρκική υπηκοότητα. Σε διάστημα περίπου ενός έως δύο ετών, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν την Πόλη, με πολλές εκτιμήσεις να τοποθετούν το συνολικό μέγεθος της εξόδου στις 30.000 έως 40.000 και πλέον.

Πηγή φωτογραφίας: Γενικά Αρχεία του Κράτους – Τμήμα Σύρου / Συλλογή Μάνου Ελευθερίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

597 π.Χ.: Οι Βαβυλώνιοι υπό τον Ναβουχοδονόσορα Β’ καταλαμβάνουν την Ιερουσαλήμ, τερματίζοντας τη βασιλεία του Ιεχονία. Στη θέση του τοποθετούν τον Σεδεκία ως υποτελή βασιλιά, σηματοδοτώντας την έναρξη της βαβυλώνιας κυριαρχίας και την πρώτη φάση της εξορίας των Εβραίων στη Βαβυλώνα.

455: Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Ουαλεντινιανός Γ’ δολοφονείται στη Ρώμη από δύο Ούννους υπηρέτες, ενώ ασκείται με το τόξο του στο Πεδίον του Άρεως. Η δολοφονία του, πιθανώς ενορχηστρωμένη από τον στρατηγό Πέτρωνα Μάξιμο, βυθίζει τη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια.

1190: Στο Γιορκ της Αγγλίας, εξαγριωμένος όχλος επιτίθεται στη εβραϊκή κοινότητα, σκοτώνοντας περίπου 150 Εβραίους που είχαν καταφύγει στον Πύργο του Κλίφορντ. Το πογκρόμ, γνωστό ως «Η Σφαγή του Γιορκ», τροφοδοτείται από αντισημιτικά αισθήματα και φήμες ότι οι Εβραίοι ευθύνονται για μια πυρκαγιά στην πόλη.

1802: Ιδρύεται η Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ στο West Point, με απόφαση του προέδρου Τόμας Τζέφερσον.

1872: Διεξάγεται ο πρώτος τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας, της αρχαιότερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο. Οι Γουόντερερς επικρατούν των Ρόγιαλ Εντζινίαρς με 1-0, κατακτώντας το τρόπαιο και γράφοντας ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

1900: Ο Βρετανός αρχαιολόγος Άρθουρ Έβανς ξεκινά τις ανασκαφές στην Κνωσό, αποκαλύπτοντας το περίφημο μινωικό ανάκτορο. Η ανακάλυψη θα φέρει στο φως έναν από τους σημαντικότερους προϊστορικούς πολιτισμούς, τον Μινωικό, αλλά και τον μύθο του Λαβύρινθου και του Μίνωα.

1914: Στη Γαλλία, η Ενρί Καγιό, σύζυγος του υπουργού Οικονομικών και πρώην πρωθυπουργού Ζοζέφ Καγιό, δολοφονεί τον εκδότη της Le Figaro, Γκαστόν Καλμέτ. Ο Καλμέτ είχε στραφεί εναντίον του συζύγου της με αποκαλυπτικά άρθρα, οδηγώντας την σε δολοφονία εν βρασμώ, μια υπόθεση που θα συγκλονίσει τη γαλλική κοινή γνώμη.

1926: Ο Ρόμπερτ Γκόνταρντ εκτοξεύει τον πρώτο πύραυλο που τροφοδοτείται με υγρά καύσιμα, σηματοδοτώντας την απαρχή της σύγχρονης πυραυλικής τεχνολογίας.

1935: Ο Αδόλφος Χίτλερ παραβιάζει τη Συνθήκη των Βερσαλλιών, διατάζοντας τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας και επαναφέροντας την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

1958: Ο Μορίς Στρόουκς, αστέρας των Ρότσεστερ Ρόγιαλς, καταρρέει κατά τη διάρκεια αγώνα πλέι οφ, έχοντας προσβληθεί από εγκεφαλίτιδα. Λίγο αργότερα πέφτει σε κώμα και μένει παράλυτος, τερματίζοντας πρόωρα την καριέρα του. Παρά τη μακροχρόνια θεραπεία, θα πεθάνει 12 χρόνια αργότερα, σε ηλικία 36 ετών, από ανακοπή καρδιάς.

1964: Φτάνουν στην Κύπρο τα πρώτα τμήματα της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, που έχει συγκροτηθεί για να συμβάλει στην εκτόνωση της κρίσης έπειτα από τις διακοινοτικές συγκρούσεις και την όξυνση της κατάστασης στη Λευκωσία. Η άφιξή τους εντάσσεται στη διεθνή προσπάθεια σταθεροποίησης του νησιού, ενώ το Κυπριακό οδηγεί σε νέα επιδείνωση τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

1967: Εκδίδεται η απόφαση του στρατοδικείου για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ. Καταδικάζονται σε βαριές ποινές 15 αξιωματικοί και αθωώνονται 13. Η μεγάλη αυτή δίκη κράτησε 100 μέρες (14 Νοεμβρίου 1966 – 16 Μαρτίου 1967).

1967: Εγκρίνεται από το πρωτοδικείο το καταστατικό της «Θύρας 13», ο σύνδεσμος φιλάθλων του Παναθηναϊκού, που ίδρυσε πριν από ένα χρόνο ο Απόστολος Ιωαννίδης στο Μεταξουργείο. Πρόκειται για τον πρώτο σύνδεσμο φιλάθλων στην Ελλάδα.

1968: Δυνάμεις του αμερικανικού στρατού εισβάλλουν στο χωριό Μάι Λάι του Βιετνάμ και σφαγιάζουν 450 άοπλους χωρικούς, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους. Η Σφαγή του Μάι Λάι θα γίνει σύμβολο της θηριωδίας του πολέμου του Βιετνάμ, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή και σοκ στην αμερικανική κοινή γνώμη.

1971: Οι Σάιμον και Γκαρφάνκελ κερδίζουν δύο βραβεία Γκράμι, για το άλμπουμ «Bridge Over Troubled Water» και το ομώνυμο τραγούδι.

1978: Η ιταλική τρομοκρατική οργάνωση «Ερυθρές Ταξιαρχίες» ανακοινώνει την απαγωγή του πρώην πρωθυπουργού της χώρας, Άλντο Μόρο, και απειλεί ότι θα τον εκτελέσει αν δεν αποφυλακιστούν όσα μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί.

1988: Το Ιράκ εξαπολύει χημική επίθεση στην κουρδική πόλη Χαλάμπια, χρησιμοποιώντας αέρια νεύρων. Η επίθεση, που διατάχθηκε από το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν, προκαλεί τον θάνατο 5.000 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου της εποχής.

1993: Ο Άρης κατακτά το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης στο μπάσκετ (FIBA European Cup), κερδίζοντας στον τελικό την τουρκική Εφές Πίλσεν με 50-48. Είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

1994: Ο ΠΑΟΚ κατακτά το Κύπελλο Κόρατς νικώντας στο Μιλάνο τη Στεφανέλ με 100-91.

1994: Νέος υπουργός Πολιτισμού στη θέση της Μελίνας Μερκούρη ορκίζεται ο μουσικοσυνθέτης, Θάνος Μικρούτσικος.

1995: Στις ΗΠΑ, η πολιτεία του Μισισίπι, είναι η τελευταία που επικυρώνει νομοθετικά την τροπολογία του 1865 του Αμερικανικού Συντάγματος για την κατάργηση της δουλείας.

1996: Βραβεύεται στην Ιταλία ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ως καλύτερος Ευρωπαίος σκηνοθέτης.

1997: Μια από τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία του αγγλικού σκακιού γράφεται στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, όταν ο υπουργός Αθλητισμού, Τόνι Μπανκς, δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε αλλαγή του νόμου, που από το 1937 δεν επιτρέπει την αναγνώριση του σκακιού ως αθλήματος.

2000: Πεθαίνει ο Τόμας Φέρεμπι, ο άνθρωπος που έλυσε τις ασφάλειες και ελευθέρωσε την ατομική βόμβα που έπεσε στην Χιροσίμα.

2003: Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες από όλο τον κόσμο διαδηλώνουν ενάντια στον επικείμενο Πόλεμο του Ιράκ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Την ίδια ημέρα, οι Τζορτζ Μπους, Τόνι Μπλερ και Χοσέ Μαρία Αθνάρ στέλνουν τελεσίγραφο στον Σαντάμ Χουσεΐν από τις Αζόρες, απαιτώντας την αποχώρησή του, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της εισβολής.

2021: Η Ισραηλινή Αρχαιολογική Αρχή ανακαλύπτει κομμάτια από τις Περγαμηνές της Νεκράς Θάλασσας στη Σπηλιά του Τρόμου, τα οποία χρονολογούνται 1.900 χρόνια πριν. Επιπρόσθετα, ανακαλύπτεται και ένα πλεκτό καλάθι ηλικίας 10.500 ετών φτιαγμένο από υφασμένα λουλούδια.

Γεννήσεις

1941 – Μπερνάρντο Μπερτολούτσι (16 Μαρτίου 1941 – 26 Νοεμβρίου 2018), Ιταλός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Υπέγραψε ταινίες-ορόσημο όπως «Ο τελευταίος αυτοκράτορας», που του χάρισε Όσκαρ σκηνοθεσίας, «Το τελευταίο τανγκό στο Παρίσι» και «1900». Το έργο του ξεχώρισε για τον αισθησιασμό, τη μεγάλη ιστορική κλίμακα και την πολιτική ματιά, με ισχυρό αποτύπωμα στη διεθνή κινηματογραφική γλώσσα.

1978 – Κώστας Μπακογιάννης, Έλληνας, πολιτικός, από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αυτοδιοίκησης της τελευταίας δεκαετίας. Διετέλεσε δήμαρχος Αθηναίων (2019–2023) και περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας (2014–2019), ενώ νωρίτερα ήταν δήμαρχος Καρπενησίου. Η θητεία του στην Αθήνα συνδέθηκε με μεγάλες παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο, όπως ο «Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας», και με έντονη δημόσια συζήτηση γύρω από την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης.

1959 – Σαβίνα Γιαννάτου, Ελληνίδα, τραγουδίστρια, από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής με διεθνή ακτινοβολία. Ξεχωρίζει για την ερμηνευτική της τόλμη, από παλαιά μουσική και παραδοσιακά τραγούδια της Μεσογείου μέχρι αυτοσχεδιασμό και σύγχρονα projects. Με το σχήμα Primavera en Salonico έχει παρουσιάσει κύκλους όπως «Songs of an Other» και «Songs of Thessaloniki», αναδεικνύοντας πολυγλωσσικό, διαπολιτισμικό ρεπερτόριο με έντονη θεατρικότητα.

Θάνατοι

1979 – Ζαν Μονέ (9 Νοεμβρίου 1888 – 16 Μαρτίου 1979), Γάλλος, οικονομολόγος και πολιτικός οραματιστής, από τα πρόσωπα-κλειδιά της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Υπήρξε βασικός αρχιτέκτονας της ιδέας ότι η συνεργασία στην οικονομία μπορεί να αποτρέψει νέους πολέμους στην Ευρώπη και συνδέθηκε με το σχέδιο που οδήγησε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα. Διετέλεσε πρώτος πρόεδρος της Ανώτατης Αρχής της Κοινότητας και καθιέρωσε τη «μέθοδο Μονέ», που επηρέασε τη μετέπειτα πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι