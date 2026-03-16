Οι ψίθυροι που αφορούν την προσωπική ζωή της Μαρίας Αναστασοπούλου και του Δημήτρη Πανόπουλου ξεκίνησαν να πυκνώνουν ήδη από το περασμένο φθινόπωρο. Σύμφωνα με όσα δημοσιεύει η εφημερίδα Real Life, η αφορμή δόθηκε όταν οι δύο δημοσιογράφοι επέλεξαν να γιορτάσουν μαζί τα γενέθλιά τους, καθώς οι ημερομηνίες γέννησής τους συμπίπτουν χρονικά (εκείνη στις 23 Οκτωβρίου και εκείνος την 1η Νοεμβρίου).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε γνωστό κατάστημα στη Βουλιαγμένη, με τους δύο οικοδεσπότες να επιλέγουν μια κοινή ενδυματολογική γραμμή, φορώντας μαύρα ρούχα. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με την παρουσία τους σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, έδωσε το έναυσμα για τα πρώτα σενάρια περί σχέσης.

Από τους διαδρόμους του ΣΚΑΪ στη σκηνή του «The Voice»

Η γνωριμία τους φαίνεται πως εξελίχθηκε μέσα στο επαγγελματικό περιβάλλον. Η οικειότητα που έχει αναπτυχθεί ανάμεσά τους μεταφέρθηκε και μπροστά στους τηλεθεατές κατά τη διάρκεια του εορταστικού «The Voice».

Εκεί, οι δυο τους ανέβηκαν στη σκηνή τραγουδώντας το «Όσο έχω εσένα», με τα πειράγματα και την επικοινωνία τους να γίνονται αντικείμενο σχολιασμού από τους συναδέλφους τους.

Η Μαρία Αναστασοπούλου ανεβάζοντας στα social media, απόσπασμα απο την εμφάνισή τους στο The Voice, γρέφει μεταξύ άλλων: «Partner in crime».



Παρά το γεγονός ότι κανένας από τους δύο δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για τα όσα γράφονται, οι κοινές φωτογραφικές στιγμές συνεχίζονται. Χαρακτηριστική ήταν η εμφάνισή τους τον Νοέμβριο σε νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε ο Αντώνης Ρέμος, όπου και πάλι φωτογραφήθηκαν μαζί.

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας υποστηρίζει πως η χημεία τους βασίζεται σε κοινά ενδιαφέροντα και μια παρόμοια στάση ζωής. Οι δύο δημοσιογράφοι δείχνουν να απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου, τόσο κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων όσο και στον ελεύθερο χρόνο τους.