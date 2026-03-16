Χωρίς κόσμο για λόγους ασφαλείας θα υποδεχθεί η Μπασκόνια την Χαποέλ Τελ Αβίβ στις 27 Μαρτίου και την Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 7 Απριλίου για την Euroleague.

Αυτό ανακοίνωσε ο Ισπανικός σύλλογος, ο οποίος ενημέρωσε πως οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα αποζημιωθούν και το αντίστοιχο ποσό θα αφαιρεθεί από την τιμή ανανέωσης διαρκείας για την επόμενη σεζόν.

Η Μπασκόνια βρίσκεται στη 19η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Χαποέλ Τελ Αβίβ παραμένει στην πρώτη πεντάδα. Η Μακάμπι, από την πλευρά της είναι στην 13η θέση.