Δεύτερη ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε απόψε τη Βαγδάτη, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μεταδίδει πως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν βλήμα που είχε στόχο την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Πράσινη Ζώνη, στο κέντρο της ιρακινής πρωτεύουσας.

Πυρκαγιά ξέσπασε στην οροφή του ξενοδοχείου Al Rasheed, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το ιρακινό υπουργείο Εσωτερικών.

A drone hit Baghdad’s Al-Rashid Hotel, hitting an upper floor and causing an explosion and fire.



The hotel hosts the EU delegation and several European diplomatic offices.

Δύο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράκ ανέφεραν νωρίτερα πως προηγήθηκε επίθεση με ρουκέτα ή drone εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ, η οποία – όπως και το ξενοδοχείο Al Rasheed – βρίσκεται στην καλά φρουρούμενη Πράσινη Ζώνη, όπου στεγάζονται πολλές διπλωματικές αποστολές, διεθνείς οργανισμοί και κυβερνητικά κτίρια.

Smoke rises from the U.S. Embassy in Baghdad after it was targeted in a rocket attack, causing loud explosions in the area, according to Reuters, citing security sources.

Η περιοχή αποκλείστηκε από δυνάμεις ασφαλείας, ενώ οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP.