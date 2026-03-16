Το BBC κατέθεσε σήμερα αίτημα σε αμερικανικό δικαστήριο ζητώντας την απόρριψη της αγωγής ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του, προειδοποιώντας ότι η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να έχει «κατασταλτικό αποτέλεσμα» στην ελεύθερη δημοσιογραφία για δημόσια πρόσωπα και γεγονότα.

Παρόλο που η αγωγή κατατέθηκε σε δικαστήριο της Φλόριντα, ο βρετανικός εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας υποστήριξε ότι το δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία και ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να αποδείξει πως το BBC είχε πρόθεση να τον παρουσιάσει εσφαλμένα. Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε τον Δεκέμβριο με αφορμή τον τρόπο που ένα ντοκιμαντέρ του BBC επεξεργάστηκε μια ομιλία του Τραμπ από τις 6 Ιανουαρίου 2021, με την αξίωση να περιλαμβάνει 5 δισεκατομμύρια δολάρια για συκοφαντική δυσφήμηση και επιπλέον 5 δισεκατομμύρια για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.



Τον περασμένο μήνα, ομοσπονδιακός δικαστής στη Φλόριντα όρισε προσωρινά την ημερομηνία της δίκης για τον Φεβρουάριο του 2027, όμως το BBC υποστηρίζει ότι η υπόθεση πρέπει να μπει στο αρχείο καθώς το ντοκιμαντέρ δεν προβλήθηκε ποτέ στη Φλόριντα ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε έγγραφο 34 σελίδων, ο οργανισμός ισχυρίζεται επίσης ότι ο Τραμπ απέτυχε να παρουσιάσει επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι υπεύθυνοι είχαν σκοπό να δημιουργήσουν μια ψευδή εντύπωση, τονίζοντας ότι η αγωγή απέχει πολύ από το υψηλό νομικό όριο του «δόλου».



Το BBC πρόσθεσε ότι ο κίνδυνος για την ελευθερία του λόγου είναι σαφής όταν στοχοποιείται η αναφορά δραστηριοτήτων ενός από τα πιο ισχυρά πρόσωπα στον κόσμο και ότι η πρόωρη απόρριψη της υπόθεσης είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι η ενημέρωση δεν θα περιοριστεί από δαπανηρές και αβάσιμες δικαστικές διαμάχες.



Το επίμαχο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Trump: A Second Chance?» προβλήθηκε λίγες μέρες πριν από τις αμερικανικές εκλογές του 2024 και συνέθεσε τρία αποσπάσματα από την ομιλία του Τραμπ με τρόπο που τον έκανε να φαίνεται ότι ενθαρρύνει ρητά τους υποστηρικτές του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο. Από το μοντάζ αφαιρέθηκε ένα σημείο όπου ο Τραμπ δήλωνε ότι ήθελε οι υποστηρικτές του να διαδηλώσουν ειρηνικά. Η πλευρά του Τραμπ κατηγορεί το BBC για μια ψευδή, δυσφημιστική και κακόβουλη απεικόνιση που είχε σκοπό να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Αν και ο πρόεδρος του BBC ζήτησε συγγνώμη για το μοντάζ, παραδεχόμενος ότι έδωσε την εντύπωση άμεσης έκκλησης για βία, ο οργανισμός απορρίπτει τις κατηγορίες περί δυσφήμησης.



Η αναταραχή που προκλήθηκε από το περιστατικό οδήγησε πέρυσι στις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή και του επικεφαλής ειδήσεων του BBC, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Associated Press.