Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε χθες Δευτέρα μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του BBC, του βρετανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, διεκδικώντας αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αφορμή τη μετάδοση επεξεργασμένων αποσπασμάτων ομιλίας του από τις 6 Ιανουαρίου 2021, πριν από την επίθεση υποστηρικτών του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας ανοίγει έτσι, για πρώτη φορά, διεθνές μέτωπο στη σύγκρουσή του με μέσα ενημέρωσης την κάλυψη των οποίων θεωρεί ψευδή ή προκατειλημμένη εναντίον του.

Ο κ. Τραμπ ερίζει πως ο τρόπος που μονταρίστηκαν τα αποσπάσματα τον παρουσίαζαν να καλούσε τους υποστηρικτές του να πάνε μαζί του στο Κογκρέσο και να δώσουν «κολασμένη μάχη», ενώ απαλείφθηκε η φράση με την οποία καλούσε η κινητοποίηση ν είναι ειρηνική, προτού οπαδοί του κάνουν την αιματηρή εισβολή στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν την τυπική επικύρωση της νίκης του δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Το BBC έχει ήδη ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, έχει αναγνωρίσει πως διαπράχθηκε σφάλμα κρίσης και έχει παραδεχθεί πως το μοντάζ δημιουργούσε την εσφαλμένη εντύπωση πως κάλεσε άμεσα να ασκηθεί βία. Ωστόσο, πρόσθεσε πως δεν θεωρεί ότι υπήρχε νομική βάση για να μηνυθεί.

Το BBC χρηματοδοτείται μέσω υποχρεωτικού τέλους στους τηλεθεατές, κάτι που νομικοί στη Βρετανία σημειώνουν πως θα έκανε οποιαδήποτε καταβολή αποζημίωσης στον ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα πολύ βαριά από πολιτική σκοπιά, πέρα από την οικονομική.

Παραιτήσεις

Αντιμέτωπη με κρίση που συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες τα 103 χρόνια της ιστορία του, η διεύθυνση του BBC ανέφερε ακόμη πως δεν σχεδιάζει να μεταδώσει ξανά το επίμαχο ντοκιμαντέρ σε οποιαδήποτε από τις πλατφόρμες του.

Η διένεξη για το μονταρισμένο απόσπασμα, που μεταδόθηκε από την εκπομπή Panorama του BBC λίγο καιρό προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024 στις ΗΠΑ, πυροδότησε κρίση δημοσίων σχέσεων για το δίκτυο με επιστέγασμα τις παραιτήσεις των δυο κορυφαίων στελεχών του.

Οι δικηγόροι του κ. Τραμπ επιχειρηματολογούν πως το BBC με το ντοκιμαντέρ αυτό προκάλεσε βαρύ πλήγμα στην υπόληψη και τη φήμη του και πελώρια οικονομική ζημία.

Το ντοκιμαντέρ προσέλκυσε ακόμη περισσότερη προσοχή αφού διέρρευσε εσωτερικό έγγραφο του BBC, συνταγμένο από εξωτερικό ελεγκτή για ζητήματα προτύπων και δεοντολογίας, που ήγειρε ανησυχίες για τον τρόπο που έγινε η επεξεργασία του υλικού, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για «προκαταλήψεις» στο δημόσιο δίκτυο.

Η επίμαχη εκπομπή δεν μεταδόθηκε στις ΗΠΑ.

Ο κ. Τραμπ εκτιμάται πως κατέθεσε μήνυση και αγωγή στις ΗΠΑ επειδή οι προσφυγές στη δικαιοσύνη στη Βρετανία πρέπει να γίνονται εντός ενός έτους από τη δημοσίευση, διάστημα που έχει παρέλθει από τη μετάδοση του συγκεκριμένου επεισοδίου της εκπομπής Panorama.

Για να ξεπεράσουν τις κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα των ΗΠΑ ελευθερίες του λόγου και του Τύπου, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον αμερικανό πρόεδρο θα χρειαστεί να αποδείξουν πως όχι μόνο το μοντάζ δημιούργησε ψευδή και δυσφημιστική εικόνα, αλλά και ότι το BBC παραπλάνησε εσκεμμένα τους τηλεθεατές του ή ότι ενήργησε αδιαφορώντας για τις συνέπειες.

Το δίκτυο θα μπορούσε να αντιτείνει πως το ντοκιμαντέρ ήταν στην ουσία ακριβές και αληθές και ότι το μοντάζ δεν δημιουργούσε καμιά ψευδή εντύπωση, σύμφωνα με νομικούς. Αναμένεται επίσης να προβάλει ως αντεπιχείρημα ότι η προβολή του δεν κατάφερε πλήγμα στη φήμη του κ. Τραμπ.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης προτίμησαν να κλείσουν εξωδικαστικούς συμβιβασμούς και να προχωρήσουν στην καταβολή αποζημιώσεων στον κ. Τραμπ έπειτα από μηνύσεις και αγωγές που τους άσκησε μετά την εκλογική νίκη του τον Νοέμβριο του 2024.

Ο ρεπουμπλικάνος έχει προσφύγει, μεταξύ άλλων, εναντίον των εφημερίδων New York Times και Wall Street Journal καθώς και τοπικής εφημερίδας στην Άιοβα. Και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες.