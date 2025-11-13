Το BBC ζήτησε συγγνώμη για την επεξεργασία που έκανε σε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, λίγο πριν από την εισβολή του πλήθους στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Το δίκτυο ανέφερε ότι επρόκειτο για «σφάλμα κρίσης» και πως το πρόγραμμα «δεν θα μεταδοθεί ξανά με αυτή τη μορφή σε καμία πλατφόρμα του BBC».

Εκπρόσωπος του διτκύου δήλωσε ότι «το BBC λυπάται ειλικρινά για τον τρόπο με τον οποίο μοντάρεται το επίμαχο απόσπασμα». Προσέθεσε όμως ότι «διαφωνούμε κατηγορηματικά με τον ισχυρισμό ότι

υπάρχει βάση για μήνυση περί συκοφαντικής δυσφήμησης».

Ο Τραμπ είχε ισχυριστεί ότι ο οργανισμός «παραπλάνησε το κοινό», παρουσιάζοντας στο επεισόδιο του Panorama την εικόνα πως προέτρεπε ανοιχτά τους οπαδούς του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον. Απείλησε με αγωγή ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, δηλώνοντας στο Fox News αυτή την εβδομάδα: «Νομίζω ότι έχω την υποχρέωση να το κάνω· δεν μπορείς να επιτρέπεις σε κανέναν να το κάνει αυτό».

Σε νομική επιστολή του δικηγόρου του Τραμπ, Αλεχάντρο Μπρίτο, ζητήθηκε η άμεση απόσυρση «ψευδών, συκοφαντικών, μειωτικών και εμπρηστικών δηλώσεων» που έγιναν για τον Τραμπ. Η επιστολή προειδοποιούσε ότι, αν το BBC «δεν συμμορφωθεί», ο Τραμπ «δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να ασκήσει τα νομικά και δίκαια δικαιώματά του, τα οποία ρητώς επιφυλάσσονται και δεν παραιτούνται, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης αγωγής ύψους όχι μικρότερης από 1.000.000.000 δολάρια σε αποζημιώσεις». Ωστόσο, η νομική ομάδα του πρώην προέδρου δήλωσε σήμερα ότι ο Τραμπ δεν έχει ακόμη καταθέσει μήνυση κατά του BBC.