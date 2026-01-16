Σε αντιπαράθεση εξελίσσεται η διακοπή της συνεργασίας της Μαρίας Καρυστιανού με τον δικηγόρο Δημήτρη Σκαρίπα, με τον δεύτερο να αναφέρει ότι απολύθηκε τηλεφωνικώς, ενώ ήταν σε δίκη για τα Τέμπη.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο δικηγόρος, ανέφερε τα εξής:

«Επειδή έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που εμπεριέχουν παραπληροφόρηση, θεωρώ υποχρέωσή μου να δηλώσω τα παρακάτω. Είναι αληθές το γεγονός της διακοπής της ιδίοις εξόδοις νομικής μου συνεισφοράς με την κ. Μαρία Καρυστιανού.

Ψευδώς όμως αναφέρεται ότι έλαβα επιστολή διακοπής της ως άνω συνεργασίας. Η ανάκληση της εντολής μου γνωστοποιήθηκε τηλεφωνικώς και αντιδεοντολογικώς από τη συνάδελφο κ. Μαρία Γρατσία στις 9:01 π.μ. της 12/1/2026 και ενώ βρισκόμουν ήδη στην αίθουσα του Μονομ. Πλημμελειοδικείου Λάρισας, στην 7η κατά σειρά συνεδρίαση αυτού, για τα υπεξαχθέντα βίντεο.

Δεν θα σχολιάσω τη συγκυρία αυτής της ανάκλησης.

Παραμένω σταθερός στον αγώνα για τη δικαίωση των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, αγώνα στον οποίο κατά γενική ομολογία έχω συμβάλει και θα συνεχίσω, ως δικηγόρος χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιδίωξη».

Η Μαρία Καρυστιανού, προχωρώντας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, υποστήριξε ότι τον είχε ενημερώσει από τον Δεκέμβριο, χαρακτηρίζοντας «ανακριβή» την ανακοίνωσή του.

«Για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Με αφορμή την ατυχή ανακοίνωση του κ. Σκαρίπα, δικηγόρου, τον οποίο μου είχε συστήσει η πληρεξούσια δικηγόρος μου, κ. Γρατσία για παροχή πρόσθετης υποστήριξης, η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε παρά τα πολλά νομικά ζητήματα που κλήθηκα να αντιμετωπίσω και να αναδείξω στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθότι η συνδρομή του περιορίστηκε σε 3 ή 4 παραστάσεις για δίκες που είναι ακόμη σε εξέλιξη, δηλώνω ότι ακόμη και αυτή η υποτυπώδης μεταξύ μας συνεργασία έληξε στα μέσα Δεκεμβρίου 2025, όπως του δήλωσα ξεκάθαρα σε συνομιλία που επεδίωξα μαζί του.

Όσα λοιπόν αναφέρει στη δήλωσή του είναι ανακριβή και γι’ αυτό αποκρούστηκαν άμεσα, ακριβώς διότι “προβλημάτισαν” οι λόγοι αυτής της “ξαφνικής” προβολής τους».