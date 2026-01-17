Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει ανοίξει έρευνα σε βάρος υψηλόβαθμων αξιωματούχων στη Μινεσότα, ανάμεσά τους ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς και ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, για πιθανή συνωμοσία με στόχο την παρακώλυση των επιχειρήσεων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), μετέδωσε χθες Παρασκευή το CBS News, επικαλούμενο αρκετές πηγές που γνωρίζουν το θέμα

Η έρευνα βασίζεται σε δηλώσεις που έκαναν οι κ.κ. Γουόλς και Φρέι σχετικά με τους χιλιάδες πράκτορες της ICE και της συνοριοφυλακής (CBP) που αναπτύχθηκαν στη Μινεάπολη και τα προάστιά της, εξήγησε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει κάπου 3.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεσότα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε να σχολιάσει την πληροφορία το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.