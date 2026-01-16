Η Ρενέ Νικόλ Γκουντ πυροβολήθηκε τέσσερις φορές από τον πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), Τζόναθαν Ρος, ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του SUV της στη Μινεάπολη την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με έκθεση περιστατικού. Το έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Μινεάπολις, το οποίο εξασφάλισε η Minnesota Star Tribune, αποκαλύπτει ότι η 37χρονη μητέρα τριών παιδιών δέχτηκε πυρά στο στήθος, στο χέρι και στο κεφάλι το πρωί της 7ης Ιανουαρίου, έπειτα από ένταση που προκλήθηκε σε κατοικημένο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ διαδηλωτών και ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Σύμφωνα με την έκθεση, διασώστες εντόπισαν τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο όχημά της περίπου στις 9:42 π.μ., με αίμα στο πρόσωπο και στον κορμό. Όπως αναφέρεται, δεν ανέπνεε και είχε «ασυνεπή» και «ακανόνιστο σφυγμό». Οι πρώτοι ανταποκριτές διαπίστωσαν δύο τραύματα από σφαίρες στη δεξιά πλευρά του στήθους της, ένα στο αριστερό αντιβράχιο και ένα στο αριστερό μέρος του κεφαλιού «με προεξέχοντα ιστό», ενώ αίμα έρεε από το αριστερό της αυτί.

Σε απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που περιήλθαν στην κατοχή του μέσου, καλών στο 911 ανέφερε στους τηλεφωνητές ότι «την πυροβόλησαν [επειδή] δεν άνοιγε την πόρτα του αυτοκινήτου της», παρακαλώντας επανειλημμένα: «Στείλτε ασθενοφόρο παρακαλώ, ασθενοφόρο παρακαλώ». Η Γκουντ απομακρύνθηκε από το SUV της και μεταφέρθηκε αρχικά σε έναν σορό από χιόνι και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο, όπως αναφέρεται στην έκθεση την οποία επικαλείται η nypost. Μέχρι τη στιγμή που μεταφέρθηκε στον σορό, δεν ανέπνεε και δεν είχε σφυγμό.

Το ιατρικό προσωπικό συνέχισε τις προσπάθειες ανάνηψης μέσα στο ασθενοφόρο και αργότερα σε τοπικό νοσοκομείο, ωστόσο η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση διακόπηκε τελικά στις 10:30 π.μ., σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο. Σκληρό οπτικό υλικό από το σημείο καταγράφει τη στιγμή που η Γκουντ φαίνεται να στρίβει το τιμόνι του αυτοκινήτου της προς τα δεξιά, μακριά από τους πράκτορες της ICE, λίγα μόλις δευτερόλεπτα προτού ο Τζόναθαν Ρος, ο οποίος στεκόταν στην πορεία του οχήματος, πυροβολήσει επανειλημμένα μέσα από το ανοιχτό παράθυρο και το παρμπρίζ.

So, CBS News decided not to air this 25 yr veteran federal agent pointing out all the ways the ICE agent was in the wrong for shooting Renee Good, on its broadcast (I wonder why🤨).

At least it’s online. Reshare. pic.twitter.com/DXins5vks7 — Tara Setmayer 🌻 🇺🇸 (@TaraSetmayer) January 10, 2026

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας κατηγόρησε τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ ότι επιχείρησε να παρασύρει τον Ρος με το SUV της κατά τη διάρκεια επιχείρησης για θέματα μετανάστευσης στη συγκεκριμένη γειτονιά, γεγονός που, κατά την επίσημη εκδοχή, οδήγησε τον πράκτορα να ανοίξει πυρ σε αυτοάμυνα. Αργότερα, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι ο Τζόναθαν Ρος υπέστη εσωτερική αιμορραγία.

Η Γκουντ, η οποία αυτοπροσδιοριζόταν ως «ποιήτρια και συγγραφέας», είχε μετακομίσει πρόσφατα μαζί με τη σύζυγό της. Η σύζυγός της εθεάθη στο σημείο του πυροβολισμού να κλαίει απαρηγόρητη και να είναι καλυμμένη με αίμα. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, υποστήριξε ότι η Γκουντ ήταν μέλος ομάδας διαδηλωτών που «παρακολουθούσαν και παρεμπόδιζαν» τους πράκτορες της ICE καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η μητέρα της 37χρονης, Ντόνα Γκρέιντζερ, δήλωσε στη Minnesota Star Tribune ότι η κόρη της ήταν «ένας από τους πιο καλοσυνάτους ανθρώπους που έχω γνωρίσει».