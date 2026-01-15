Η παράδοση της πρώτης φρεγάτας τύπου Belharra στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, με το όνομα «Κίμων», προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που παρακολούθησαν στενά κάθε λεπτομέρεια. Από τις πανίσχυρες δυνατότητες του πλοίου μέχρι τη στρατηγική του σημασία στην Ανατολική Μεσόγειο, οι τουρκικές εφημερίδες και ιστοσελίδες δεν έχασαν ευκαιρία να αναδείξουν το γεγονός ως ένα σταθμό στην αναβάθμιση της ελληνικής ναυτικής ισχύος.

«Η Ελλάδα παρέλαβε το πρώτο από τα πολεμικά πλοία που είχε παραγγείλει», είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος της τουρκικής εφημερίδας Hurriyet. Η Hurriyet μεταφέρει, επικαλούμενη πηγές, ότι η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη Belharra φρεγάτα που έχει ονομαστεί «Κίμων», στο πλαίσιο συμφωνίας με τη Γαλλία για την προμήθεια τεσσάρων τέτοιων φρεγατών. Στην τελετή παράδοσης συμμετείχαν ο Πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, οι οποίοι τόνισαν ότι αυτή η παραλαβή ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα και τη στρατιωτική ισχύ της χώρας και αποτελεί μέρος της προσπάθειας εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Γαλλική ενίσχυση για τον ελληνικό ναυτικό! Παραδόθηκε η πρώτη φρεγάτα Belharra», είναι ο τίτλος της Sabah. Κατά τις αντίστοιχες αναφορές που δημοσιεύονται σε άρθρα τύπου Sabah, επισημαίνεται ότι η Ελλάδα παρέλαβε τη φρεγάτα «Κίμων» ως πρώτο πλοίο του προγράμματος Belharra που έχει συμφωνηθεί με τη Γαλλία και ότι αυτό το βήμα αποτελεί «σημαντική στρατιωτική εξέλιξη» για την Ελληνική Ναυτική Δύναμη, ενισχύοντας τη θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η φρεγάτα περιγράφεται ως σύγχρονη πλατφόρμα πολλαπλών ρόλων με εξελιγμένη τεχνολογία και συστήματα.

Το Haberler ανέφερε αναλυτικά ότι η Ελλάδα παρέλαβε επίσημα την πρώτη από τις φρεγάτες τύπου Belharra με την ονομασία «Κίμων» σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Σαλαμίνα. Στην εκδήλωση μίλησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, τονίζοντας πως το νέο πλοίο θα συμβάλει στην εθνική άμυνα, την προστασία της κυριαρχίας και την ενίσχυση της αποτροπής. Σημειώνεται επίσης ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει συνολικά τέσσερις Belharra, με τη σύμβαση για την τέταρτη να υπογράφηκε το 2025.

Παρόμοιες εκθέσεις που φιλοξενούνται σε sites όπως Ensondakika ή Tabyadijital τονίζουν ότι η φρεγάτα «Κίμων» έχει ήδη παραληφθεί και μάλιστα αναφέρουν στοιχεία από τη τελετή και τα σχόλια των αξιωματούχων. Παρατίθενται πληροφορίες για το ότι το πλοίο θα ενισχύσει τις ελληνικές αμυντικές δυνατότητες και ότι η Ελλάδα επιδιώκει να ολοκληρώσει την παράδοση και των υπολοίπων πλοίων του προγράμματος μέσα στην επόμενη πενταετία.

Εκτεταμένο αφιέρωμα παρουσιάζει η επίσημη σελίδα της Αμυντικής Βιομηχανίας της Προεδρίας της Τουρκίας SavunmaSanayiST. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, περιλαμβάνει επίσης ενημέρωση ότι η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη Belharra φρεγάτα «Κίμων», παρουσιάζοντας με λεπτομέρειες τον σχεδιασμό της και τις δυνατότητές της, τα τεχνικά της χαρακτηριστικά και τη δύναμή της.