Εντυπωσιακή ήταν η υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» από πολίτες στο Πέραμα, καθώς περίμεναν στο λιμάνι κρατώντας την ελληνική σημαία στα χέρια, ενώ δύο σκάφη έστησαν υδάτινη αψίδα.

Η φρεγάτα κλάσης FDI HN «Belharra» πέρασε μπροστά από το λιμάνι της περιοχής -σε απόσταση «αναπνοής» από το πλήθος- λίγο πριν καταλήξει στον τελικό της προορισμό, το ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Οι πολίτες που συνέρρευσαν στο σημείο απαθανάτισαν με τα κινητά τους την εικόνα, με αποκορύφωμα τη στιγμή που περνούσε το πλοίο ανάμεσα από την υδάτινη αψίδα που έστησαν δύο σκάφη, λίγο πριν την είσοδο στο ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Φωτογραφίες από την υποδοχή στο Πέραμα:

Νωρίτερα, εισήλθε στον Σαρωνικό Κόλπο, όπου την υποδέχθηκαν το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του ελληνικού στόλου.

«Όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μια αίσθηση ανάτασης για την έλευση του “Κίμων” και την επίσημη ένταξή του στο Πολεμικό Ναυτικό. Θα σταθώ στο ότι είναι ένας ακόμη κρίκος στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και ως προς τα μέσα και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε η αποτρεπτική μας δύναμη να μην αμφισβητείται από κανέναν. Η χώρα μας να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας. Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης είναι να παραδώσουμε μια πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παραλάβαμε και σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Δείτε την εν πλω υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» στον Σαρωνικό Κόλπο:

«Σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει. Η Ελλάδα ενισχύεται αποφασιστικά και ηθικά και ουσιαστικά είμαστε μάρτυρες μιας εθνικής κατάκτησης. Το νέο δόγμα προστασίας της Ελλάδας και της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο υλοποιείται. Η φρεγάτα “Κίμων” διέπλευσε ανάμεσα στην ιστορική τριήρη και το θωρηκτό Αβέρωφ που διπλασίασε την Ελλάδα και είναι γεμάτος υποσχέσεις για το μέλλον. Το Πολεμικό Ναυτικό περιμένει τις άλλες τρεις φρεγάτες για να χαλυβδώσουν ακόμη περισσότερο τις αποτρεπτικές δυνατότητες. Είναι ασύλληπτες οι στρατηγικές δυνατότητές του και η ειδική του δύναμη. Καλωσορίζουμε μια νέα Ελλάδα που θα είναι σεβαστή από φίλους αλλά και απέναντι σε όσους απειλούν δεν θα τολμούν να το υλοποιήσουν, γιατί υπάρχει ο “Κίμων” και η ισχύς του Πολεμικού Ναυτικού δεν θα το επιτρέψει αυτό. Η Ελλάδα ανέκαθεν αυτό επιτύγχανε, την προστασία της ειρήνης της και της σταθερότητας στην περιοχή της», δήλωσε, από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Τα χαρακτηριστικά της φρεγάτας

Η φρεγάτα διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας -καθώς διαθέτει τα ραντάρ Sea Fire-, ενώ ξεχωρίζει για την ανθυποβρυχιακή της ισχύ.

Ανάμεσα στα συστήματα που φέρει ο «Κίμων», ξεχωρίζουν οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 για τους εκτοξευτήρες A50 που έχουν τοποθετηθεί στην πλώρη, τα βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, οι τορπίλες MU90 για επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου, οι πύραυλοι RAM, το πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και τα δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.