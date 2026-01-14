Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι ακόμη πλοία του Στόλου θα υποδεχθούν την Πέμπτη στο Σαρωνικό τη φρεγάτα «Κίμωνας», την πρώτη ελληνική Belharra, που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα.

Αυτό ανέφερε μέσω Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σήμερα Πέμπτη 15η Ιανουαρίου, λίγο πριν τις δώδεκα το μεσημέρι, ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί εν πλω τη φρεγάτα «Κίμων» παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.