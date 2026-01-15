Η πρώτη φρεγάτα «Κίμων», του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα, όπου μετά την τελετή υποδοχής θα πλεύσει προς τη Σαλαμίνα.

Κυβερνήτης στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belharra» F – 601 «Κίμων» είναι ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης.

Πρόκειται για έναν έμπειρο ναυτικό που ήταν αρχηγός της τάξεως του στη Σχολή Δοκίμων που αποφοίτησε το 2000, ενώ έχει καταγωγή από την Αθήνα.

Κατά τα πρώτα του χρόνια, υπηρέτησε σε μεγάλα πλοία επιφάνειας και στη συνέχεια ανέλαβε ως κυβερνήτης σε Ταχέα Περιπολικά Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην τελετή παράδοσης στις 18 Δεκεμβρίου στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας, ο κ. Κιζάνης μπήκε τελευταίος στο καράβι στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belharra» F – 601 «Κίμων», καθώς, ως είθισται, πρώτος μπαίνει ο νεαρότερος και καταλήγει ο αρχαιότερος να μπαίνει στο καράβι, δηλαδή ο κυβερνήτης.