Παρακολουθούμε σήμερα το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας, με την «Ατζέντα 2030», μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων σε μια μηχανή γνώσης, επεξεργασίας της πληροφορίας, συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων, ολιστικής αντιμετώπισης των προκλήσεων. Δημιουργούμε δυνατότητα σύγχρονης επεξεργασίας δεδομένων και αντίδρασης σε οποιαδήποτε πρόκληση μέσα από πλατφόρμες όπως ο «Κίμωνας», ενταγμένες σε ένα σύνολο, με μια ολιστική προσέγγιση.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη σήμερα στην τελετή εν πλω υποδοχής της πρώτης φρεγάτας FDI HN (Belh@rra) F-601 «Κίμων», στον Σαρωνικό Κόλπο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Από τη φρεγάτα «Κίμων», ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «μεγάλη για το Πολεμικό Ναυτικό, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την πατρίδα μας».

«Η φρεγάτα “Κίμων”», πρόσθεσε, «πλέει στα νερά της Ελλάδας, στα νερά του Αιγαίου».

Μιλώντας για τη φρεγάτα εξήγησε ότι «στην έκδοση “Standard 2 ++”, είναι η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη».

«Είναι», συνέχισε, «ένα όπλο το οποίο θα ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας στη βασική τους αποστολή, που είναι η αποτροπή κάθε επιθετικότητας, η εξασφάλιση του μεγάλου αγαθού της ασφάλειας της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών, της πατρίδας μας. Να εξασφαλίζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αυτή είναι η αποστολή της».

«Η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες, η κάθε Ελληνίδα, ο κάθε Έλληνας, μπορούν να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς. Με το δικό τους υστέρημα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας περνούν στον 21ο αιώνα, με έναν ταχύ και σταθερό βηματισμό» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

«Να είναι πάντα καλά το βαπόρι. Να είναι ο Αη-Νικόλας στην πλώρη του, να έχει καλούς καιρούς και ούριους ανέμους. Και, βεβαίως, ο Άγιος Νικόλας να προστατεύει το πλήρωμα και τις οικογένειές τους» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Παρόντες ήταν επίσης, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλειος Βιλιάρδος, ο τέως υπουργός Εθνικής Άμυνας και Βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, βουλευτής, επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ναύαρχος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης, οι βουλευτές Σταύρος Μιχαηλίδης, Νίνα Κασιμάτη, Ανδρέας Βορύλλας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας Θάνος Ντόκος, η πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα Laurence Auer, ο αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Χρήστος Σασσιάκος ΠΝ και ο υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης.