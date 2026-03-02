Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη είναι, πλέον, ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου στα σκαλοπάτια του σπιτιού της, στον Κολωνό.

Εναντίον του 38χρονου ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση (κακούργημα), διακοπή κύησης (κακούργημα), διακεκριμένη περίπτωση ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατ εξακολούθηση (κακούργημα) και παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (πλημμέλημα).

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή την ώρα που το ενδιαφέρον στρέφεται στα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της άτυχης γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να αλλάξει η ποινική μεταχείριση του 38χρονου, καθώς αναμένονται νέα στοιχεία από τον ιατροδικαστή.

Κατά την προσαγωγή του στο εισαγγελικό γραφείο ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε ψύχραιμος και σύμφωνα με πληροφορίες επιμένει στην εκδοχή του ατυχήματος. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε προσαχθεί από την πρώτη στιγμή, φέρεται να ισχυρίζεται ότι βρήκε τη σύντροφο του η οποία ήταν έγκυος 5 μηνών, μέσα σε λίμνη αίματος καθώς, όπως φέρεται να ανέφερε, εκείνη έπεσε από τις σκάλες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.

Ωστόσο, οι Aρχές από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς του 38χρονου αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη σορό της 31χρονης εντοπίστηκαν μώλωπες και τραύμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού, πιθανώς προερχόμενο από αντικείμενο.

Μάρτυρες, εμφανίζονται να ανέφεραν πως το ζευγάρι είχε συχνές εντάσεις ενώ μια γειτόνισσα υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος είχε ασκήσει βία και σε προηγούμενη σύντροφό του.

Μάλιστα, υπάρχει μαρτυρία που αναφέρει πως πριν βρεθεί η νεκρή κοπέλα ακούστηκε καβγάς και έναν άνδρα που φώναζε: «Ψόφα σαν σκυλί».