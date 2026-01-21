Στη Λάρισα στρέφονται τα βλέμματα σήμερα, όπου στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο εξετάζεται εκ νέου μία από τις πλέον συγκλονιστικές υποθέσεις γυναικοκτονίας των τελευταίων ετών. Πρόκειται για τη δολοφονία 43χρονης γυναίκας στη Σωτηρίτσα Αγιάς τον Αύγουστο του 2021 από τον σύζυγό της, υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή.

Το στυγερό έγκλημα έγινε μέσα σε μια ταβέρνα στη Σωτηρίτσα, όπου εργαζόταν η 43χρονη. Ο 53χρονος -τότε- κατηγορούμενος την πυροβόλησε επτά φορές γιατί, όπως είχε αναφέρει στην απολογία του στο πρωτόδικο δικαστήριο, «ήταν άπιστη». Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος είχε ηχογραφήσει με το κινητό του την τελευταία συνομιλία που είχε με την άτυχη γυναίκα.

Παρούσα στο αιματηρό περιστατικό ήταν η μητέρα του θύματος η οποία είναι από τους βασικούς μάρτυρες στην υπόθεση και την τελευταία φορά η δίκη αναβλήθηκε λόγω σοβαρής ασθένειάς της, σύμφωνα με το larissanet.gr.