Στα χέρια των διωκτικών αρχών βρίσκεται ανήλικος στην Κατερίνη, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση παραχάραξης νομίσματος και παράνομης χρήσης άυλων μέσων πληρωμής, μετά από έρευνα που ξεκίνησε από αναρτήσεις βίντεο σε λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Πώς εντοπίστηκε η παράνομη δράση του

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος περιήλθαν καταγγελίες για βίντεο όπου εμφανιζόταν άτομο να πραγματοποιεί αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ με κάρτα-κλώνο, ενώ σε άλλα βίντεο επιδεικνύονταν μεγάλα χρηματικά ποσά, φερόμενα να προέρχονται από αυτή τη δραστηριότητα.

Η ψηφιακή ανάλυση και η συλλογή στοιχείων οδήγησαν στην ταυτοποίηση του ανήλικου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε κάρτες-κλώνους με παράνομα στοιχεία πραγματικών καρτών για αναλήψεις από ΑΤΜ, ενώ κατείχε σημαντική ποσότητα πλαστών χαρτονομισμάτων, κρυμμένα σε κουτί επιτραπέζιου παιχνιδιού και στο ψυγείο.

Κατά την έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 32.200 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα, δύο τραπεζικές κάρτες-κλώνοι με τσιπ και μαγνητική ταινία και αναγνώστης έξυπνων καρτών (smart card reader).

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026, στην Κατερίνη, ανήλικος ημεδαπός από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραχάραξη νομίσματος και άυλων μέσων πληρωμής, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μετά από καταγγελλόμενα για οπτικοακουστικό υλικό σε λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης, όπου απεικονίζεται άτομο να προβαίνει σε ανάληψη χρηματικού ποσού από ATM, με χρήση κάρτας-κλώνου, ενώ σε άλλα βίντεο εμφανίζονται άτομα να επιδεικνύουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να προέρχονται από την εν λόγω δραστηριότητα.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελίας, απ’ όπου παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διακρίβωση τέλεσης των καταγγελλομένων αδικημάτων.

Από την επακόλουθη ενδελεχή έρευνα και ψηφιακή ανάλυση, τη σχετική αλληλογραφία με ελληνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και από τα στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και ο τόπος διαμονής του κατηγορούμενου.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία εντοπίστηκαν πειστήρια που πιστοποιούν την εμπλοκή του στην υπόθεση, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

32.200 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ, 2 λευκές τραπεζικές κάρτες – κλώνοι, με τσιπ και μαγνητική ταινία, αναγνώστης έξυπνων καρτών (smart card reader), υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα λογότυπα και αποδεικτικά αποστολής που σχετίζονται με προμήθεια και διάθεση πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών – κλώνων, 2 μάσκες full face, γκλόπ, πιστόλι ρέπλικα με γεμιστήρα και 13 πλαστικά σφαιρίδια, 2 σκληροί δίσκοι και μία φορητή συσκευή αποθήκευσης, τύπου USB, 2 κινητά τηλέφωνα, καθώς και προσωπικά αντικείμενα (ρολόγια, τσαντάκια) τα οποία απεικονίζονταν στα επίμαχα βίντεο. Επισημαίνεται ότι ο κατηγορούμενος είχε αποκρύψει επιμελώς τα πλαστά χαρτονομίσματα εντός κουτιού επιτραπέζιου παιχνιδιού, καθώς και σε ψυγείο.

Τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.