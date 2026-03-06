Η δράση στο Grand Prix Αυστραλίας, στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ, συνεχίστηκε με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP2). Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα για να δουλέψουν πάνω στο στήσιμο των μονοθεσίων και να τα πιέσουν περισσότερο στα όρια.

Στο πρώτο FP2 της φετινής σεζόν οι ομάδες προχώρησαν τόσο σε προσομοιώσεις κατατακτήριων γύρων όσο και σε δοκιμές αγωνιστικού ρυθμού.

Οι Mercedes στο προσκήνιο

Ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της διαδικασίας. Ο Αυστραλός, μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, κατέγραψε γύρο σε 1:19,729, χρόνος αισθητά καλύτερος από εκείνον που είχε πετύχει ο Σαρλ Λεκλέρ στο FP1.

Η επίδοσή του ήταν αρκετή για να αφήσει δεύτερο τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG, με διαφορά 0,214 δευτερολέπτων. Τρίτος κατετάγη ο Τζορτζ Ράσελ με τη δεύτερη W17, πολύ κοντά στον ομόσταβλό του. Τα αποτελέσματα της περιόδου δείχνουν ότι τα μονοθέσια με κινητήρα Mercedes άφησαν πίσω τους το sandbagging και άρχισαν να αποκαλύπτουν την πραγματική δυναμική τους.

Ερωτηματικά για τη Ferrari

Στην τέταρτη θέση ολοκλήρωσε τη διαδικασία ο Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari, έχοντας χρόνο 0,321 δευτερόλεπτα πιο αργό από τον πρωτοπόρο. Ωστόσο, η καλύτερη προσπάθειά του ήρθε στην τέταρτη έξοδο με τη μαλακή γόμα, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η SF-26 να έχει ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης. Ο Σαρλ Λεκλέρ, που είχε βρεθεί στην κορυφή στο FP1, υποχώρησε στην πέμπτη θέση στο FP2, ενώ είχε και μία έξοδο στις στροφές 1 και 3.

Θέματα για τη Red Bull

Έκτος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing. Ο Ολλανδός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει πλήρως το πρόγραμμα της ομάδας, καθώς ένα μηχανικό ζήτημα τον κράτησε για αρκετή ώρα εκτός πίστας. Επιπλέον, ένα λάθος στη διάρκεια προσομοίωσης αγώνα προκάλεσε ζημιά στη RB22. Η διαφορά του από την κορυφή διαμορφώθηκε περίπου στα έξι δέκατα.

Δύσκολη ημέρα για τον παγκόσμιο πρωταθλητή

Ο Λάντο Νόρις αντιμετώπισε επίσης προβλήματα και περιορίστηκε στην έβδομη θέση. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής δεν μπόρεσε να ακολουθήσει πλήρως το προγραμματισμένο πλάνο της ομάδας του και στο FP2. Στην όγδοη θέση βρέθηκε ο Άρβιντ Λίντμπλαντ με ακόμη μία αξιόλογη εμφάνιση, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Ίσακ Χατζάρ με Red Bull και ο Έστεμπαν Οκόν με τη Haas.

Το αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 συνεχίζεται τα ξημερώματα του Σαββάτου, με την τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στις 03:30 ώρα Ελλάδας. Οι κατατακτήριες δοκιμές που θα καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης είναι προγραμματισμένες για τις 07:00.