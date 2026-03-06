Σε 340 ανήλθαν οι μεταναστευτικές αφίξεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σήμερα, Παρασκευή 6/3 στην Κρήτη. Ειδικότερα, από τις 4:00 το βράδυ μέχρι και νωρίς σήμερα το πρωί, επτά διαφορετικές βάρκες εντοπίστηκαν να πλέουν νότια του νησιού, κινητοποιώντας τις λιμενικές αρχές.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Η πρώτη λέμβος που μετέφερε περίπου 55 μετανάστες εντοπίστηκε 21 μίλια νότια της Γαύδου λίγο μετά τις 4:00 τα ξημερώματα. Πραγματοποιήθηκε διάσωσή τους από το λιμενικό με τη συνδρομή εναέριου μέσου της Frontex.

Την ίδια περίπου ώρα, βάρκα με 57 μετανάστες εντοπίστηκε 11 μίλια νότια του ακριτικού νησιού, με τις αφίξεις να μη σταματούν εκεί, αφού το λιμενικό προχώρησε, λίγο πριν τις 7:00 το πρωί, σε ακόμη 3 διασώσεις, εντοπίζοντας βάρκες με 32 μετανάστες, 25 μίλια νότια της Γαύδου, με 55 μετανάστες σε απόσταση 10 μιλίων και με 54 μετανάστες στα 23 ναυτικά μίλια νότια του ακριτικού νησιού.

Οι δεκάδες μετανάστες διασώθηκαν με τη συνδρομή λιμενικών σκαφών και εναέρων μέσων και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.

Ακόμη μία βάρκα με 48 μετανάστες εντοπίστηκε νότια του Ηρακλείου και συγκεκριμένα σε απόσταση 14 ναυτικών μιλίων από τους Καλούς Λιμένες. Μετά τη διάσωσή τους, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Τέλος, αργότερα σήμερα το πρωί, σκάφος με 39 μετανάστες εντοπίστηκε να πλέει 30 μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Οι επιβάτες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής.