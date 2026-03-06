Η παρουσία του Λιονέλ Μέσι και της Ίντερ Μαϊάμι στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο του εορτασμού για την κατάκτηση του MLS Cup, πήρε απρόβλεπτη κατεύθυνση όταν ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να μιλά για τις στρατιωτικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν.

Την Πέμπτη (05/03), η ομάδα από το Μαϊάμι βρέθηκε σε δεξίωση που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προκειμένου να τιμηθεί η πρώτη κατάκτηση πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο αρχηγός της ομάδας, Λιονέλ Μέσι, χάρισε στον Τραμπ μια χαρακτηριστική ροζ μπάλα ποδοσφαίρου.

Ο Αργεντινός σταρ μπήκε στην Ανατολική Αίθουσα μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον συνιδιοκτήτη της ομάδας, Χόρχε Μας. Παράλληλα, ο προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, Χαβιέ Μασεράνο, πρόσφερε στον Τραμπ μια φανέλα της ομάδας και ένα ρολόι.

Donald Trump casually announces more illegal bombing of Iran in front of the entire Inter Miami squad.



Hundreds of children have been killed in Iran in the last few days.



Lionel Messi and his teammates respond with applause. Bizarre. pic.twitter.com/rT0E2tlm9L — Leyla Hamed (@leylahamed) March 5, 2026

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Μέσι επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο μετά τη μεταγραφή του στην ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ τον Ιούλιο του 2023. Η παρουσία του έρχεται λίγους μήνες μετά την εμφάνιση του Κριστιάνο Ρονάλντο σε δείπνο στον ίδιο χώρο, τον περασμένο Νοέμβριο.

Ωστόσο, η εκδήλωση πήρε διαφορετική τροπή όταν ο Τραμπ πήρε τον λόγο και αναφέρθηκε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. «Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να πω μερικά λόγια για όσα συμβαίνουν σχετικά με την επιχείρησή μας στο Ιράν», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι ο αμερικανικός στρατός, σε συνεργασία με το Ισραήλ, καταγράφει σημαντική πρόοδο.

Στη συνέχεια μίλησε εκτενώς για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετερώνουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν σε πολύ σύντομο χρόνο, ενώ έκανε λόγο και για σημαντικά πλήγματα σε ναυτικές και αμυντικές υποδομές της χώρας.