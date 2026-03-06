Ο Εσμαΐλ Καανί έχει περάσει τα τελευταία δύο χρόνια, δημιουργώντας μια φήμη για την εξαιρετική του ικανότητα να βγαίνει αλώβητος, ενώ όσοι βρίσκονται γύρω του σκοτώνονται.

Ωστόσο, τώρα που το Ιράν βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, η τύχη του αποτελεί και πάλι αντικείμενο έντονων εικασιών, με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης έχουν συλλάβει ή ακόμη και εκτελέσει τον διοικητή της Δύναμης Κουντς, με την υποψία ότι κατασκόπευε για λογαριασμό του Ισραήλ.

«Ο Εσμαΐλ Καανί, επικεφαλής της Δύναμης Κουντς του Ιράν, έχει εκτελεστεί από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Έχει επιβιώσει μέχρι τώρα από όλες τις απόπειρες δολοφονίας και βρισκόταν ακόμη και με τον Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών ΗΠΑ–Ισραήλ, αλλά διέφυγε. Νωρίτερα, είχε τεθεί υπό κράτηση από τους Φρουρούς της Επανάστασης με την υποψία ότι ήταν πράκτορας της Μοσάντ», ανέφερε ένας λογαριασμός στο X.

Ο ίδιος ισχυρισμός εμφανίστηκε και σε άλλους λογαριασμούς.

Arab media have reported the execution of IRGC special forces general Ismail Qaani for espionage on behalf of Mossad



The Emirati portal The National, citing unconfirmed sources, claims that Qaani was accused of espionage and executed.



Qaani, the head of the Quds Force special… pic.twitter.com/Xrk0r3wKZU — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2026

Ο κ. Καανί, 67 ετών, ανέλαβε τη διοίκηση της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης τον Ιανουάριο του 2020, μετά τη δολοφονία του προκατόχου του, Κασέμ Σουλεϊμανί, από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Βαγδάτη. Η Δύναμη Κουντς αποτελεί την ελίτ μονάδα εξωτερικών επιχειρήσεων του Ιράν, τη δύναμη που δημιούργησε, εξόπλισε και συντόνισε τον λεγόμενο «Άξονα της Αντίστασης» σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτός ο άξονας έχει καταρρεύσει. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, είναι νεκρός. Ο πολιτικός αρχηγός της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, έχει δολοφονηθεί. Δεκάδες ανώτεροι Ιρανοί διοικητές έχουν εξοντωθεί. Πιο πρόσφατα, το Σάββατο, μια κοινή επιχείρηση ΗΠΑ–Ισραήλ σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μαζί με αρκετές υψηλόβαθμες προσωπικότητες του ιρανικού μηχανισμού ασφαλείας.

Ο κ. Καανί, ο διοικητής που είναι άμεσα υπεύθυνος για τη διαχείριση του περιφερειακού δικτύου συμμάχων του Ιράν κατά τη διάρκεια ενός περιφερειακού πολέμου, δεν αναφέρθηκε μεταξύ των νεκρών.

Το γεγονός ότι επιβιώνει επανειλημμένα έχει ενισχύσει τις υποψίες, καθώς αρκετές αναφορές, που επικαλούνται ανώνυμες πηγές ασφαλείας, υποστήριξαν τα τελευταία δύο χρόνια ότι βρισκόταν κοντά στο να παρευρεθεί σε αρκετές από τις επιθέσεις που σκότωσαν κορυφαία στελέχη του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου Ιράν–Ισραήλ, ανακοινώθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης ότι είχε σκοτωθεί, πριν επανεμφανιστεί σε δημόσιο εορτασμό στην Τεχεράνη στα τέλη Ιουνίου του 2025, φορώντας πολιτικά ρούχα και καπέλο μπέιζμπολ, δείχνοντας να βρίσκεται σε καλή κατάσταση υγείας. Η ίδια ακολουθία γεγονότων είχε σημειωθεί και τον Οκτώβριο του 2024, όταν ανακοινώθηκε ότι ήταν νεκρός, στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι ανακρίθηκε και τελικά εμφανίστηκε ξανά στην κρατική τηλεόραση.

Πέρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετά τη συντριπτική διείσδυση του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ, η οποία του επέτρεψε να εξοντώσει συστηματικά την ηγεσία της οργάνωσης, το Ιράν ξεκίνησε επίσημη έρευνα για πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Ανώνυμες πηγές από όλη την περιοχή δήλωσαν σε περιφερειακά μέσα ενημέρωσης ότι ο κ. Καανί και η ομάδα του τέθηκαν σε απομόνωση και υποβλήθηκαν σε ανάκριση.

Το Ισραήλ είχε δημοσιεύσει μια λίστα με Ιρανούς και συνδεδεμένους με το Ιράν αξιωματούχους που επιθυμούσε να εξοντώσει. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η λίστα αυτή χαρακτηρίστηκε «ολοκληρωμένη». Το όνομα του κ. Καανί δεν περιλαμβανόταν σε αυτήν.